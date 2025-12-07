Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़big accident in mandla mp 3 died 1 injured
MP में दर्दनाक हादसा! पिकअप-ट्रक की टक्कर में 3 की मौत

एमपी के मंडला जिले में एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े एक पिकअप वाहन को टक्कर मार दी जिससे तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया।

Dec 07, 2025 07:24 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, मंडला
मध्यप्रदेश के मंडला जिले में एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े एक पिकअप वाहन को टक्कर मार दी जिससे तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्होंने बताया कि यह घटना मंडला-रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर पुलिस चौकी अंजनिया क्षेत्र अंतर्गत अहमदपुर चौराहे के पास देर रात लगभग एक बजे हुई।

चौकी प्रभारी प्रवीण शर्मा ने बताया कि अनियंत्रित ट्रक रायपुर से सरिया लेकर जबलपुर की तरफ जा रहा था, इसी दौरान यह हादसा हो गया। उन्होंने कहा कि ट्रक ने सड़क किनारे खड़े पिकअप वाहन को टक्कर मार दी। उन्होंने कहा कि इस हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका अंजनिया स्वास्थ्य केन्द्र में उपचार जारी है।

इस मामले की जानकारी देते हुए शर्मा ने बताया कि हादसे में एक ढाबा संचालक की भी मौत हो गई, जो घटना के समय पिकअप वाहन के समीप खड़ा था। उन्होंने कहा कि दूसरे मृतक की पहचान 14 साल अरशद खान और तीसरे की पहचान 40 साल के धीरेन्द्र लाल के रूप में हुई है।

पुलिस के मुताबिक खान ट्रक में सवार था जबकि लाल पिकअप वाहन में मजदूरी करता था। चौकी प्रभारी शर्मा ने कहा कि ट्रक राजगढ़ का है और दुर्घटना के तुरंत बाद उसका ड्राइवर मौके से फरार हो गया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रक को अपने कब्जे में ले कर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
