MP में दर्दनाक हादसा! पिकअप-ट्रक की टक्कर में 3 की मौत

संक्षेप: एमपी के मंडला जिले में एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े एक पिकअप वाहन को टक्कर मार दी जिससे तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया।

मध्यप्रदेश के मंडला जिले में एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े एक पिकअप वाहन को टक्कर मार दी जिससे तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्होंने बताया कि यह घटना मंडला-रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर पुलिस चौकी अंजनिया क्षेत्र अंतर्गत अहमदपुर चौराहे के पास देर रात लगभग एक बजे हुई।

चौकी प्रभारी प्रवीण शर्मा ने बताया कि अनियंत्रित ट्रक रायपुर से सरिया लेकर जबलपुर की तरफ जा रहा था, इसी दौरान यह हादसा हो गया। उन्होंने कहा कि ट्रक ने सड़क किनारे खड़े पिकअप वाहन को टक्कर मार दी। उन्होंने कहा कि इस हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका अंजनिया स्वास्थ्य केन्द्र में उपचार जारी है।

इस मामले की जानकारी देते हुए शर्मा ने बताया कि हादसे में एक ढाबा संचालक की भी मौत हो गई, जो घटना के समय पिकअप वाहन के समीप खड़ा था। उन्होंने कहा कि दूसरे मृतक की पहचान 14 साल अरशद खान और तीसरे की पहचान 40 साल के धीरेन्द्र लाल के रूप में हुई है।