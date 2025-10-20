Hindustan Hindi News
MP में दर्दनाक हादसा, 25 लोगों को ले जा रही ट्रैक्टर पलटी; 2 बच्चों समेत 3 की मौत

MP में दर्दनाक हादसा, 25 लोगों को ले जा रही ट्रैक्टर पलटी; 2 बच्चों समेत 3 की मौत

संक्षेप: मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने की वजह से दो बच्चों समेत तीन लोगों की मौत हो गई। हादसे में 22 लोग घायल भी हो गए हैं।

Mon, 20 Oct 2025 12:36 PMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, एमपी न्यूज
मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने की वजह से दो बच्चों समेत तीन लोगों की मौत हो गई। हादसे में 22 लोग घायल भी हुए हैं। हादसे के तुरंत बाद ग्रामीण और पुलिसवालों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। यहां उनका इलाज चल रहा है।

मामला झाबुआ जिले के पारा राजगढ़ रोड का है। यहां के दतया घाट के पास रविवार को ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। इसकी जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि सभी घायल और पीड़ित सप्ताहिक मार्केट से अपने गांव में समलखेड़ी पारा लौट रहे थे। इस दौरान दतया घाट के पास एक ढलान पर ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित हो गई। इसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई।

मृतकों की पहचान हो गई है। इस हादसे में सेमलखेड़ी पारा के सेपू, कमलेश और अनिल की मौत हो गई है। इस हादसे में इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हुई है। हादसे में दो शख्स गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए गुजरात के दाहोद रेफर किया गया है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
