MP में दर्दनाक हादसा, 25 लोगों को ले जा रही ट्रैक्टर पलटी; 2 बच्चों समेत 3 की मौत

संक्षेप: मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने की वजह से दो बच्चों समेत तीन लोगों की मौत हो गई। हादसे में 22 लोग घायल भी हो गए हैं।

मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने की वजह से दो बच्चों समेत तीन लोगों की मौत हो गई। हादसे में 22 लोग घायल भी हुए हैं। हादसे के तुरंत बाद ग्रामीण और पुलिसवालों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। यहां उनका इलाज चल रहा है।

मामला झाबुआ जिले के पारा राजगढ़ रोड का है। यहां के दतया घाट के पास रविवार को ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। इसकी जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि सभी घायल और पीड़ित सप्ताहिक मार्केट से अपने गांव में समलखेड़ी पारा लौट रहे थे। इस दौरान दतया घाट के पास एक ढलान पर ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित हो गई। इसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई।