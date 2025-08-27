bhupendra raghuwanshi indore suicide note iti tiwari इति ने कर दी थी अति; भूपेंद्र रघुवंशी क्यों अपनी जान देने पर हो गए थे मजबूर, 4 पन्नों में लिखी पूरी कहानी, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़bhupendra raghuwanshi indore suicide note iti tiwari

इति ने कर दी थी अति; भूपेंद्र रघुवंशी क्यों अपनी जान देने पर हो गए थे मजबूर, 4 पन्नों में लिखी पूरी कहानी

इंदौर के शराब और रेस्टोरेंट कारोबारी भूपेंद्र रघुवंशी ने खुद को जहर का इंजेक्शन लगाकर आत्महत्या कर ली। अपनी जिंदगी खत्म करने से पहले भूपेंद्र ने चार पन्नों में इति तिवारी नाम की एक महिला पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए पूरी कहानी लिखी है।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, इंदौरWed, 27 Aug 2025 12:52 PM
इंदौर के शराब और रेस्टोरेंट कारोबारी भूपेंद्र रघुवंशी ने खुद को जहर का इंजेक्शन लगाकर आत्महत्या कर ली। अपनी जिंदगी खत्म करने से पहले भूपेंद्र ने चार पन्नों में इति तिवारी नाम की एक महिला पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए पूरी कहानी लिखी है। शादीशुदा इति का भूपेंद्र का लंबे समय से संबंध था। शुरुआत में तो रघुवंशी ने खुद उस पर पैसे लुटाए और अब वह ब्लैकमेल करके पैसे वसूल रही थी। सुसाइड नोट के मुताबिक भूपेंद्र इति को 25 लाख रुपये दे चुके थे और अब वह आईफोन, फ्लैट और कार की मांग कर रही थी और बार-बार रेप केस में फंसाने की धमकी देती थी।

अन्नपूर्णां थाना क्षेत्र की भवानीपुर कॉलोनी में रहने वाले शराब कारोबारी ने अपने घर में जहरीला इंजेक्शन लगाकर जान दे दी थी। भूपेंद्र ने सुसाइट नोट के पहले पन्ने में लिखा कि इति तिवारी के साथ उनका रिश्ता 2 साल से ज्यादा चला। शुरू में सब ठीक था, लेकिन मुंबई जाने के कुछ समय बाद उसने धमकी देना शुरू कर दिया। वह डराती थी कि रेप केस लगवा देगी। मुंबई में किन लोगों से उसका संपर्क है या उसके पीछे कौन लोग हैं, यह साफ नहीं है। मुंबई या इंदौर, दोनों जगह से वह दबाव बनाती रही। इसी में उन्होंने इति को 25 लाख रुपए देने की बात भी लिखी है। उन्होंने लिखा, 'जब वह यहां (इंदौर) आने वाली थी, तब मैंने दीपेश भैया और श्रीकांत भैया को बताया था। उसी रात उसने हंगामा किया और मामला 25 लाख में सुलझा। अगले दिन मैंने पैसे भी दे दिए। इसके बाद कुछ समय तक वह रोती रही।'

भूपेंद्र ने लिखा है कि वह लोगों के सामने कुछ और बोलती थी और अकेले में कुछ और। शुरू में जो भी हुआ, वह उनकी मर्जी से था और सारे खर्चे भी अपनी मर्जी ही किए। बाद में उसे किसी का गलत सपोर्ट मिला और उसने मुझे पूरी तरह घर में कैद कर दिया। सबके सामने वह कहती थी कि मैं उसके लिए कुछ नहीं करता, लेकिन सारी डिटेल मेरे कार्ड, पेटीएम और फ्लाइट करवाने वाले करण भैया से मिल जाएगी।

भूपेंद्र ने दूसरे पन्ने में लिखा है कि मोबाइल से लेकर एयरपोर्ट, शॉपिंग, सैलून और बाकी सारे खर्च वह करते थे। इति ये सब चीजों को नकार नहीं सकती, क्योंकि ये सबके सामने हुआ है। बर्थडे और बाकी मौकों पर जो कुछ भी हुआ, वह कैसे नकारा जा सकता है? कुछ समय पहले कार के लिए भी ‘हां’ की थी, फिर बाद में ‘ना’ कर दी। मुंबई में दो-तीन गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव भी ली थी।

मुंबई जाने के बाद धमकाने लगी, फोन भी हैक कर लिया था

मृतक करोबारी के मुताबिक वह समझ नहीं पाए कि मुंबई जाने के बाद उसे क्या हुआ। वह कई बार केस लगवाने और फंसाने की धमकी देने लगी। भूपेंद्र ने लिखा है कि उनका फोन भी हैक करवा लिया था। कहती है कि उसके पास पूरा रिकॉर्ड है। भूपेंद्र ने यह भी लिखा है कि इति के पति को उनके बारे में सब पता था, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि वह इसमें शामिल होगा। उन्होंने लिखा है, 'इति से मैंने सबकुछ शेयर कर रखा है। अब उसी भरोसे का फायदा उठा रही है।' बेबस हो चुके भूपेंद्र ने लिखा है कि वह इंदौर में घूम नहीं सकते थे, लेकिन इति मुंबई में सब कर सकती है।

आईफोन, फ्लैट और कार की मांग

आखिरी पन्ने पर भूपेंद्र ने लिखा है, 'आज तो फोन पर फिर से बोली कि आईफोन-17, एक फ्लैट और एक कार चाहिए। फिर कहने लगी कि नहीं चाहिए, इसे लगा कि मैं कॉल रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। जब ये इंदौर आई थी, इसने मेरे दोनों फोन को गाड़ी के दोनों पहियों के बीच रखवाकर तुड़वा दिए। अगले दिन मुझे सैमसंग ठीक कराना पड़ा और आईफोन खरीदना पड़ा। उसमें भी बहुत डेटा है। इसके एक दिन पहले ही हमारा झगड़ा हुआ था। वैशाली के सामने इसने बैग से मारा था। इसी बैग में एक फोन था, जो मैंने झगड़े में तोड़ दिया था। ये फोन भी इति को मैंने ही दिलाया था। वंसुधरा से इसकी डिटेल मिल जाएगी।'

सेल्स टैक्स ऑफिसर की बेटी है इति

आरोपी इति के पिता एक सेल्स टेक्स ऑफिस रह चुके हैं। कुछ सालों पहले उनके घर पर लोकायुक्त का छापा भी पड़ा था। बताया जा रहा है कि इति गांजे और शराब पीने की आदी थी। वह भूपेंद्र रघुवंशी पर दबाव बनाकर विदेश तक घूमने जा चुकी थी। इंदौर के महालक्ष्मी नगरमें बहन शिवांगी के साथ रहने वाली इति तिवारी की पहचान भूपेंद्र रघुवंशी से शोशा पब में ही हुई थी। दिल्ली में शादी के बाद वह पति के पास चली गई। करीब छह महीने पहले उसकी मुंबई में नौकरी लगी तो वहीं रहने लगी, लेकिन वह बीच-बीच में भूपेंद्र से मिलने इंदौर आती थी।

भूपेंद्र के गार्ड ने बताया- साहब को कैसे परेशान करती थी इति

भूपेंद्र रघुवंशी के गार्ड के रूप में काम करने वाले सौरभ शर्मा ने बताया कि सर और इति दो सालों से रिलेशन में थे। सौरभ ने बताया, ‘इति तिवारी जब भी इंदौर आती तो महालक्ष्मी नगर में बहन शिवांगी के घर रुकती थी। यहां से दोनों बहनें रात में पार्टी करने भूपेंद्र सर के पास आती थीं। इति तिवारी भूपेंद्र सर के पैसों पर ऐश करती थी। शहर में होने वाली हाई-प्रोफाइल पार्टियों में जाती थी। सर को शहर के अलग-अलग पब में ले जाने को कहती थी। विदेश भी घूमने गई। वह पार्टियों में खूब शराब पीती थी गांजा भी लेती थी। नशा करके भूपेंद्र सर से झगड़ा भी करती थी। समझाने पर उन्हें जलील करने लगती थी।’

पुलिस को अंतिम संस्कार और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार

अन्नपूर्णा थाना प्रभारी अजय नायर ने कहा कि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा कि सुसाइड नोट को जब्त कर लिया गया है और इसकी जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार के बाद परिवार का बयान दर्ज किया जाएगा।

रिपोर्ट- हेमंत

