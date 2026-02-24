Hindustan Hindi News
स्लम से विला तक का सफर या साजिश? भोपाल की 2 बहनों पर जबरन धर्म परिवर्तन और सेक्स रैकेट का आरोप

Feb 24, 2026 06:33 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
पुलिस ने अमरीन और अफरीन नामक दो बहनों को उनके सहयोगी चंदन यादव के साथ गिरफ्तार किया है। मामला तब सामने आया जब 21 और 32 वर्षीय दो महिलाओं ने रविवार रात बाग सेवेनिया थाना में अलग-अलग लेकिन मिलती-जुलती शिकायतें दर्ज कराईं।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कथित धर्म परिवर्तन और सेक्स रैकेट से जुड़े एक सनसनीखेज मामले ने हड़कंप मचा दिया है। पुलिस ने अमरीन और अफरीन नामक दो बहनों को उनके सहयोगी चंदन यादव के साथ गिरफ्तार किया है। मामला तब सामने आया जब 21 और 32 वर्षीय दो महिलाओं ने रविवार रात बाग सेवेनिया थाना में अलग-अलग लेकिन मिलती-जुलती शिकायतें दर्ज कराईं।

एनडीटीवी की रिपोर्ट में पुलिस के अनुसार बताया गया है कि दोनों बहनें पहले अब्बास नगर की एक झुग्गी में रहती थीं, लेकिन हाल ही में वे शहर के पॉश इलाके सागर रॉयल विला में शिफ्ट हुई थीं। जांच एजेंसियों को शक है कि आलीशान रहन-सहन अवैध कमाई के जरिए खड़ी की गई है। एफआईआर के मुताबिक, आरोपी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लड़कियों को घरेलू काम के नाम पर 10 हजार रुपये मासिक सैलरी, मुफ्त रहने-खाने और बेहतर लाइफस्टाइल का लालच देकर अपने जाल में फंसाती थीं।

पीड़िताओं का आरोप है कि उन्हें पार्टियों और पब में ले जाया जाता था, जहां कथित तौर पर अमीर लोगों से मिलवाया जाता था। कई बार उन्हें नशीला पदार्थ और शराब देने के बाद यौन शोषण किया गया। छत्तीसगढ़ के मुंगेली की एक पीड़िता, जो ब्यूटीशियन है, उसने आरोप लगाया है कि दिसंबर 2025 में उसे काम के बहाने अहमदाबाद ले जाया गया। जहां यासिर नामक व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

पीड़िता ने बिलाल और चानू पर भी अलग-अलग मौकों पर शोषण का आरोप लगाया है। दूसरी पीड़िता भोपाल की रहने वाली है। उसने आरोप लगाया कि चंदन यादव ने नारायण नगर स्थित घर में उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को कुछ न बताने की धमकी दी।मामले में जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप भी गंभीर है।

एफआईआर के मुताबिक, चंदन यादव ने कथित तौर पर एक पीड़िता से कहा कि वह इस्लाम कबूल करे और बुर्का पहनकर नमाज पढ़े। पुलिस इस पहलू की जांच संबंधित धाराओं के तहत कर रही है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल जब्त किए हैं। जांच में कई संदिग्ध व्हाट्सऐप ग्रुप और युवतियों की तस्वीरें मिली हैं।

पुलिस को शक है कि यह नेटवर्क गुजरात और मुंबई तक फैला हो सकता है। इस मामले में अतिरिक्त डीसीपी, गौतम सोलंकी ने बताया कि दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस वित्तीय लेनदेन, ट्रैवल हिस्ट्री और डिजिटल सबूतों की पड़ताल कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह अकेला गिरोह था या किसी बड़े अंतरराज्यीय नेटवर्क का हिस्सा।

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं।


