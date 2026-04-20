'कब्र से निकालकर'... महिला आरक्षण पर बोले CM मोहन यादव, राहुल-प्रियंका को भी सुनाई खरी-खरी
लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरने के विरोध में मुख्यमंत्री यादव ने कहा, ‘कांग्रेस ने महिला आरक्षण विधेयक का मजाक उड़ाया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को शर्म आनी चाहिए। वह बड़े-बड़े वादे करती थीं कि ’नारी हूं, लड़ सकती हूं'।
भोपाल में आयोजित 'जन-आक्रोश महिला पदयात्रा' कार्यक्रम में महिला आरक्षण बिल को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर जमकर हमला बोला। इस दौरान विपक्षी दलों को भी आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि हमारी बहनों के हक पर डाका डालकर वे कभी भी अपने मंसूबे पूरे नहीं कर सकेंगे।
लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरने के विरोध में मुख्यमंत्री यादव ने कहा, ‘कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल का मजाक उड़ाया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को शर्म आनी चाहिए। वह बड़े-बड़े वादे करती थीं कि ’नारी हूं, लड़ सकती हूं'। अब वो बड़े वादे कहां गए जब उन्होंने महिलाओं के अधिकारों का गला घोंट दिया? कांग्रेस ने आजादी के समय से चली आ रही अपनी परंपरा को जारी रखा है।' उन्होंने आरोप लगाया कि प्रियंका और राहुल गांधी के पिता (पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत राजीव गांधी) ने भी तीन तलाक कानून के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों को छीना था।
उन्होंने यहां विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाली महिलाओं की भारी संख्या के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा, ‘इस आक्रोश को देश के सामने लाया जाना चाहिए।’
'विपक्षी दलों ने महिलाओं के अधिकारों को लूटा'
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘आपके भीतर की यह ज्वाला, आपके अधिकारों की यह आग बुझनी नहीं चाहिए। कांग्रेस और उसके साथी विपक्षी दलों ने महिलाओं के अधिकारों को लूटा है और वे अपनी योजनाओं में कभी सफल नहीं होंगे। भारत में भाइयों ने हमेशा महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है। सुधारकों ने सती प्रथा के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी, और ज्योतिबा फुले ने महिलाओं की समानता के लिए संघर्ष किया।’
'आपको कब्र से निकालकर सजा दिलाई जाएगी'
मुख्यमंत्री ने बताया किया कि डॉक्टर बीआर अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई शुरू की थी। महात्मा गांधी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, सभी ने महिलाओं के अधिकारों के लिए अपनी आवाज उठाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, ‘महिलाएं सब कुछ भूल जाती हैं, लेकिन अपना अपमान कभी नहीं भूलतीं। हमें यह याद रखना चाहिए। भाजपा को उम्मीद थी कि सभी दल इस (आरक्षण) का समर्थन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि देश की आधी आबादी की इच्छाओं का गला घोंटने वालों आपको कब्र से निकालकर सजा दिलाई जाएगी क्योंकि आपने बहनों के साथ अन्याय किया है।’
'बहनों के साथ अन्याय किया'
उन्होंने आगे कहा, 'आपने हमारी बहनों के साथ अन्याय किया है। ये बहनें आपको माफ नहीं करेंगी। आज भोपाल से एक मार्च शुरू हो रहा है और इस गुस्से को पूरे देश के ध्यान में लाया जाना चाहिए। बहनें (प्रदर्शनकारी) अक्षय तृतीया के अवसर पर यहां आई हैं और उन्होंने लोकतांत्रिक रास्ता चुना है। मैं इसके लिए उन्हें सलाम करता हूं। हमारी सरकार बहनों के फैसले के साथ खड़ी है। हम हर जगह निंदा प्रस्ताव पारित करेंगे। हम उन्हें (जिन्होंने महिला आरक्षण बिला का विरोध किया) कोसने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएंगे।'
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