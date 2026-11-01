पत्नी को लग्जरी गाड़ी की थी ख्वाहिश, शोरूम कर्मचारी ने चुराई 23 लाख की कार; पुलिस ने दबोचा
जीपीएस ट्रेकिंग सिस्टम की मदद से पुलिस ने नर्मदापुरम रोड पर अशिमा मॉल के पास कार तक पहुंचने में सफल रही। पुलिस ने पति के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
पत्नी की लग्जरी कार की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए पति ने कथित तौर पर शोरूम से लगभग 23 लाख रुपये की कार चोरी कर ली। मामला भोपाल का है और आरोपी की पहचान गजेंग्र उर्फ ऋषि आनंद के रूप में हुई है। शख्स ने चोरी भी उस कार की जो कि एक कस्टमर ने खरीद ली और उसे डिलीवर होने वाली थी। इस चोरी को कथित तौर पर 28 सितंबर की रात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने जीपीएस के जरिए लोकेशन ट्रेस कर कार का पता लगाया और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया।
इंडिया टुडे के मुताबिक, चोरी की पता तब चला जब कंपनी ने स्टॉक के चेकिंग की और पाया कि एक कार कम है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए जिसमें आरोपी का चेहरा साफ-साफ नजर नहीं आ रहा था। हालांकि इसके बाद जीपीएस ट्रेकिंग सिस्टम की मदद से पुलिस शुक्रवार की रात नर्मदापुरम रोड पर अशिमा मॉल के पास कार तक पहुंचने में सफल रही।
पुलिस को देखते ही कार छोड़कर भागी पत्नी
लोकेशन पर पहुंचने पर पुलिस ने पाया कि आरोपी की पत्नी कार को ड्राइव कर रही थी और जैसे ही उसने पुलिस को देखा वह कार छोड़कर मौके से फरार हो गई।
शोरूम में काम करते बनाया प्लान
गजेंद्र ने जिस शोरूम से कार चोरी की वह उसी में ही बीते एक साल से काम कर रहा था। वह मूल रूप से होशंगाबाद का रहने वाला है और भोपाल में एक किराए के कमरे में रहता है।
शोरूम के कामकाज की थी अच्छे से जानकारी
शख्स शोरूम के उस विभाग का हिस्सा था जिसमें उसे कारों की आवाजाही और व्यवस्थाओं की जानकारी थी। आरोपी ने इसी का फायदा उठाया और कथित तौर पर चोरी को अंजाम दिया।
पुलिस ने और क्या-क्या बताया
जांचकर्ता अधिकारी ओमकार सिंह ने बताया है कि आरोपी ने 28 सितंबर की रात कार चोरी की थी लेकिन शुरुआत में चोरी का पता नहीं चल सका लेकिन बाद में स्टॉक की जांच की गई तो पता चला कि करीब 23 लाख रुपये कीमत वाली एक कार चोरी हो गई है।
धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया गया है
अशोका गार्डन पुलिस अब इस मामले में आरोपी की पत्नी से भी पूछताछ करेगी। पत्नी से पूछताछ कर यह पता लगाया जाएगा कि क्या उसे इस बात का पता था कि जिस कार को वह ड्राइव कर रही थी वह चोरी की है। बहरहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
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