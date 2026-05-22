भरी महफिल में ट्विशा की बेइज्जती करता था पति, कहता था 'गंवार', दोस्तों का दावा
ट्विशा 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स स्थित ससुराल में फंदे से लटकी मिली थीं। वहीं, ट्विशा की सास ने आरोप लगाया है कि ट्विशा नशीले पदार्थों की आदी थीं और उसका बर्ताव भी शादी के बाद बदल गया था। वहीं ट्विशा के परिवार का कहना है कि शादी के बाद से ही समर्थ का व्यवहार संदिग्ध था और वह नशे का आदी है।
ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में हर दिन नए-नए खुलासे हो रहे हैं। 33 वर्षीय ट्विशा का परिवार उसके पति समर्थ सिंह और रिटायर्ड जज सास गिरिबाला सिंह को मौत का जिम्मेदार ठहरा रहा है। परिवार का आरोप है कि समर्थ और उसकी मां ट्विशा के साथ बेहद भद्दा व्यवहार करते थे।
वहीं परिवार के बाद ट्विशा के दोस्तों ने भी समर्थ को लेकर चौंकाने वाली जानकारी दी है। एनडीटीवी के मुताबिक, ट्विशा के दोस्त नवरतन, प्रेरणा और पुरषोत्तम ने बताया है कि समर्थ सिंह ट्विशा को उसके दोस्तों के सामने 'गंवार' (अनपढ़) कहकर पुकारता था। दोस्तों ने बताया, 'वह अक्सर कहता था कि ट्विशा को कुछ नहीं पता, उसने क्या पढ़ाई की है, उसे कुछ नहीं आता, न ही वह कुछ करती है। वह दोस्तों के साथ होने वाली मुलाकातों में हमेशा उसे अपमानित करता था।'
प्रेग्नेंसी को लेकर शक करता था समर्थ
वहीं ट्विशा के दोस्तों ने उसके गर्भपात को लेकर भी चौंकाने वाली जानकारी दी है। एनडीटीवी के मुताबिक, गर्भपात के बाद समर्थ और ट्विशा के रिश्ते में दरार आ गई थी। समर्थ और उसकी मां ट्विशा की प्रेग्नेंसी और पेट में पल रहा बच्चा किसका है इसको लेकर अक्सर सवाल करते थे।
प्रताड़ना के बाद हत्या का आरोप लगाया
आपको बता दें कि मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा के परिवार ने समर्थ और उसकी मां पर दहेज के लिए कथित प्रताड़ना के बाद हत्या का आरोप लगाया हुआ है। समर्थ ट्विशा की मौत के बाद से ही फरार चल रहा है। वहीं निचली अदालत से कोई राहत नहीं मिलने के बाद समर्थ ने गुरुवार को मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। भोपाल में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने समर्थ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जबकि उनकी मां गिरिबाला को राहत दे दी थी।
फंदे से लटकी मिली थीं ट्विशा
ट्विशा 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स स्थित ससुराल में फंदे से लटकी मिली थीं। वहीं, ट्विशा की सास ने आरोप लगाया है कि ट्विशा नशीले पदार्थों की आदी थीं और उसका बर्ताव भी शादी के बाद बदल गया था। वहीं ट्विशा के परिवार का कहना है कि शादी के बाद से ही समर्थ का व्यवहार संदिग्ध था और वह नशे का आदी है।
अलग-अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज
आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और दहेज निषेध अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की हुई है।
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