80 KG के पुतले और बेल्ट से खुलेगा ट्विशा की मौत का राज? बेटे-सास को घर ले जाकर सीन रिक्रिएशन करेगी CBI
जांच एजेंसी इस दौरान यह भी पता लगाएगी कि ट्विशा को फंदे से कैसे उतारा और निकाला गया था। दरअसल समर्थ ने पूछताछ के दौरान बताया है कि उसने ही ट्विशा को फंदे से नीचे उतारा था और गिरिबाला ने गले की गांठ को खोला था।
ट्विशा शर्मा मौत मामले की जांच अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) के हाथ में है। विशेष अदालत ने शुक्रवार को ट्विशा की आरोपी रिटायर्ड जज सास गिरिबाला सिंह और आरोपी पति समर्थ सिंह को 2 जून तक के लिए सीबीआई रिमांड की मंजूरी दी है। रिमांड मिलने के बाद सीबीआई सीन रिक्रिएशन कर 12 मई की रात को ट्विशा की मौत किन हालातों में हुई थी इसका पता लगाएगी।
एनडीटीवी के मुताबिक, सीबीआई दोनों आरोपियों को वापस घर की उस जगह ले जाएगी जहां पर ट्विशा कथित तौर पर फंदे से लटकी मिली थी। इस दौरान ट्विशा की जिंदगी के आखिरी लम्हों में क्या-क्या हुआ था उस सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। जांच एजेंसी इस दौरान यह भी पता लगाएगी कि ट्विशा को फंदे से कैसे उतारा और निकाला गया था। दरअसल समर्थ ने पूछताछ के दौरान बताया है कि उसने ही ट्विशा को फंदे से नीचे उतारा था और गिरिबाला ने गले की गांठ को खोला था।
80 किलोग्राम का डमी पुतला
सीन रिक्रिएशन की लिए जांच एजेंसी एक 80 किलोग्राम का डमी पुतला उस जगह पर फिर से लटकाएगी और देखेगी की दोनों आरोपी किस त रह उसे नीचे उतारते हैं और गले की गांठ को खोलते हैं।
बेल्ट की क्षमता का भी होगा आकलन
इस दौरान जांच एजेंसी बेल्ट की मजबूती का भी आकलन करेगी जिससे पता चल सके कि कितना वजन सह सकती है। ट्विशा शर्मा ने कथित तौर पर आत्महत्या के लिए एक बेल्ट का इस्तेमाल किया था।
पूछताछ के लिए भी प्लानिंग
समर्थ और गिरिबाला से पहले तो अलग-अलग पूछताछ की जा सतकी है। इसके बाद बयानों की पुष्टि के लिए दोनों को आमने-सामने बिठाकर भी पूछताछ की जा सकती है।
ट्विशा 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स स्थित ससुराल में फंदे से लटकी मिली थीं। चौंकाने वाली बात ये है कि 12 मई को दोपहर 3 बजकर 12 मिनट पर ट्विशा ब्यूटी पार्लर में थीं। इसके कुछ घंटों बाद ही ट्विशा ने अपने ससुराल में कथित तौर पर फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। ब्यूटी पार्लर में ट्विशा ने हेड मसाज और पेडीक्योर करवाया था। ब्यूटी पार्लर में करीब 3 घंटे रहने के बाद ट्विशा शाम 6 बजकर 15 मिनट पर घर के लिए निकल गई थीं।
सास ने लगाए हैं ये आरोप
ट्विशा की सास ने आरोप लगाया है कि ट्विशा नशीले पदार्थों की आदी थीं और उसका बर्ताव भी शादी के बाद बदल गया था। वहीं ट्विशा के परिवार का कहना है कि शादी के बाद से ही समर्थ का व्यवहार संदिग्ध था और वह ड्रग एडिक्ट है। ट्विशा के परिवार ने समर्थ और उसकी मां पर दहेज के लिए कथित प्रताड़ना के बाद हत्या का आरोप लगाया हुआ है।
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