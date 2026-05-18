‘तू मत फंसना’… ट्विशा शर्मा की इंस्टाग्राम चैट आई सामने, केस में आया नया मोड़!
ट्विशा की मौत को 7 दिन हो चुके हैं और परिजनों ने अबतक अंतिम संस्कार नहीं किया है। शव को एम्स की मोर्चरी में रखा गया है। परिजनों का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा वह बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ट्विशा ने 12 मई की रात अपने घर में फांसी लगाकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी।
भोपाल में 31 साल वर्षीय ट्विशा शर्मा ने लव मैरिज करने के 5 महीने बाद ही कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले में ससुराल पक्ष से ट्विशा के पति समर्थ सिंह, सास और रिटायर्ड न्यायाधीश गिरीबाला सिंह पर दहेज प्रताड़ना और हत्या सहित अलग-अलग धारों में केस दर्ज किया गया है।
ट्विशा सुसाइड मामले में नए-नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच ट्विशा की एक दोस्त संग इंस्टाग्राम चैट भी सामने आई है जिसमें वे बता रही हैं कि वे बुरी तरह से फंस चुकी हैं। एनडीटीवी के मुताबिक चैट में ट्विशा ने अपनी दोस्त से कहा ‘मैं फंस चुकी हूं मगर तू मत फंसना। ज्यादा बात नहीं कर सकती। जब सही समय होगा तो मैं तुम्हें कॉल करूंगी।’
ट्विशा के भाई ने क्या बताया?
वहीं ट्विशा के भाई आशीष ने बताया कि ‘उसे हर दिन दबाया जा रहा था और वह इस सारे टॉर्चर को झेल रही थी। उस घर में लगातार उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही थी। वह यह सारी बातें हमें बता भी रही थी। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में तनाव और दुख के कारण उसका वजन 15 किलो कम हो गया था।’
एकबार फिर से पोस्टमार्टम की कर रहे मांग
पिता ने बताया कि ट्विशा एक होनहार लड़की थी। जहां वे पढ़ाई करती थी वहां भी सबकी चहेती थी। एनडीटीवी के मुताबिक ट्विशा का परिवार चाहता है कि बेटी का एकबार फिर से पोस्टमार्टम किया जाए। परिवार का कहना है कि इससे पहले जो पोस्टमार्टम हुआ था वह भोपाल एम्स में हुआ था मगर दूसरा पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में किया जाए। परिजन का कहना है कि ट्विशा की हत्या की गई और आत्महत्या बताने के लिए ससुरालवालों ने उसके शव को फंदे से लटका दिया।
मौत को 7 दिन हो चुके हैं
आपको बता दें कि ट्विशा की मौत को 7 दिन हो चुके हैं और परिजनों ने अबतक अंतिम संस्कार नहीं किया है। शव को एम्स की मोर्चरी में रखा गया है। परिजनों का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा वह बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ट्विशा ने 12 मई की रात अपने घर में फांसी लगाकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने जानकारी दी थी कि ट्विशा का शव कटारा हिल्स इलाके स्थित ससुराल में फंदे से लटका मिला था। समर्थ सिंह और उनकी मां सेवानिवृत्त न्यायाधीश गिरिबाला सिंह, ट्विशा को अस्पताल लेकर पहुंचे थे जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ट्विशा उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर की रहने वाली थीं।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।