ट्विशा शर्मा मौत: आरोपी पति की 7 दिन की पुलिस रिमांड कोर्ट ने की मंजूर, अब खुलेंगे राज!
पुलिस अब अगले 7 दिनों तक समर्थ सिंह से मामले में पूछताछ करेगी। इस दौरान यह पता लगाया जाएगा कि ट्विशा की मौत के पीछे क्या कारण हैं और किन हालातों में उसकी मौत हुई थी।
ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में आरोपी पति समर्थ सिंह को शनिवार को भोपाल कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने कोर्ट से 7 दिन की कस्टडी मांगी थी जिसे मंजूर कर लिया गया है। पुलिस की ओर से रिमांड को लेकर कहा गया कि स्पॉट वेरिफिकेशन, विस्तृत बयान और सबूतों की जब्ती के लिए यह जरूरी है। पुलिस अब अगले 7 दिनों तक समर्थ सिंह से मामले में पूछताछ करेगी। इस दौरान यह पता लगाया जाएगा कि ट्विशा की मौत के पीछे क्या कारण हैं और किन हालातों में उसकी मौत हुई थी।
समर्थ के वकील की ओर से 7 दिनों की पुलिस रिमांड का विरोध किया गया। वकील का कहना है कि मामले में पूछताछ के लिए एक दिन की ही रिमांड काफी है क्योंकि जरूरी सबूत पहले ही इकट्ठा किए जा चुके हैं। वहीं ट्विशा के परिवार की ओर से पेश वकील अंकुर पांडे ने सुनवाई के बाद बताया कि आरोपी समर्थ का पासपोर्ट भी जमा करवा लिया गया है।
कोर्ट में पहुंचा तो तुरंत हिरासत में लिया गया था आरोपी
भोपाल के पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने शनिवार दोपहर प्रेस कॉनफ्रेंस कर जानकारी दी थी कि आरोपी की 7 दिन की रिमांड की मांग की जाएगी। कमिश्नर ने यह भी बताया था कि समर्थ शुक्रवार को जबलपुर कोर्ट में पहुंचा था तो उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया था।
दूसरे पोस्टमार्टम के लिए चार सदस्यीय बोर्ड गठित
ट्विशा का अबतक अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। परिजन को भोपाल एम्स में किए गए पोस्टमार्टम पर संदेह है। इस वजह से शुक्रवार को हाई कोर्ट ने ट्विशा के दूसरे पोस्टमार्टम की मांग को स्वीकार कर ली थी। दिल्ली एम्स ने चार अनुभवी डॉक्टर वाले एक मेडिकल बोर्ड का गठन कर लिया है जो कि जल्द दूसरा पोस्टमार्टम करेगा।
12 को फंदे से लटकी पाई गई थीं
नोएडा निवासी ट्विशा 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके स्थित अपने ससुराल में फंदे से लटकी पाई गई थीं। ससुराल वालों का आरोप है कि ट्विशा ड्रग एडिक्ट थीं, जबकि ट्विशा के परिवार का कहना है कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। ड्रग एडिक्ट बेटी नहीं बल्कि दामाद समर्थ सिंह है। वहीं एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें ट्विशा मौत से महज कुछ घंटों पहले एक ब्यूटी पार्लर में हेड मसाज और पेडीक्योर करती नजर आई थीं। वह पार्लर में बेहद आराम और शांति से बैठी हुई नजर आईं। हालांकि दोपहर करीब 3 बजे पार्लर पहुंची ट्विशा शाम को ससुराल लौटने के बाद मृत पाई गईं।
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