ट्विशा शर्मा केस: फंदे की जब्ती में लापरवाही? पुलिस की कार में घूमता रहा सबसे बड़ा सबूत!
ट्विशा शर्मा ने 12 मई को कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। पहले पुलिस ने मामले की जांच की मगर इसके बाद अब सीबीआई जांच कर रही है। मामले पर हर दिन नए-नए खुलासे हो रहे हैं।
सीबीआई एक्ट्रेस और मॉडल ट्विशा शर्मा की मौत की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में जुटी है। सीबीआई ने हाल में समर्थ और सास गिरिबाला के घर एक डमी पुतले के जरिए सीन रिक्रिएशन किया था। इस दौरान समर्थ और गिरिबाला ने उस दिन ट्विशा को किस तरह से फंदे से निकाला था इसकी जानकारी दी थी। आपको बता दें कि पुलिस पूछताछ में समर्थ ने बताया था कि ट्विशा का फंदाे मां गिरिबाला ने ही खोला था। ट्विशा के परिवार का कहना है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला है। परिवार ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह पर आरोप लगाए हैं।
शिकायकर्ताओं की ओर से पेश किए गए दस्तावेजों और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत की सुनवाई के दौरान जो दलीलें दी गईं उससे एक हौरान कर देने वाली बात सामने आई है। शिकायकर्ता पक्ष की ओर से 13 मई को फंदे को जब्त करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ताओं ने दलील दी है कि फंदे को जब्त करने में कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। शिकायतकर्ताओं की ओर से बेल्ट के संरक्षण में कथित लापरवाही का आरोप लगाया गया है।
किसने की सबसे बड़े सबूत की पहचान?
न्यूज18 में छपी एक खबर के मुताबिक, ट्विशा ने जिस फंदे (बेल्ट) से कथित तौर पर आत्महत्या की उसे लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल ट्विशा ने 12 मई की रात को कथित तौर पर जिस बेल्ट के जरिए आत्महत्या की उसे अगले ही दिन उप निरीक्षक दिनेश शर्मा ने सुबह करीब 9 बजकर 42 मिनट पर जब्त कर लिया था। जब्ती मेमो में कथित तौर पर उस व्यक्ति की पहचान का जिक्र ही नहीं जिसने बेल्ट की पहचान घटना से जुड़े सबूत के तौर पर की थी।
जब्ती के बाद भी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं?
शिकायतकर्ताओं की ओर से कहा गया है कि न तो ट्विशा के पति समर्थ सिंह ने फंदे की पहचान की और न ही सास गिरिबाला ने ऐसा किया। इसके अलावा जब्ती मेमो में ऐसे अन्य किसी व्यक्ति की भी जानकारी नहीं जिसने फंदे की पहचान की हो। यही नहीं शिकायतकर्ताओं की ओर से कोर्ट में पेश दस्तावेजों में कहा गया है कि फंदे को जब्त किए जाने के बाद भी तय कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। जब्ती के बाद भोपाल एम्स में दिए जाने से पहले तक फंदा उसी पुलिस अधिकारी की गाड़ी में था।
आपको बता दें कि ट्विशा के परिवार का कहना है कि अगर मामला आत्महत्या का था तो फंदे में के तौर पर इस्तेमाल की गई बेल्ट को सुरक्षित रखकर जांच का हिस्सा बनाया जाना चाहिए था।
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