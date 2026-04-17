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मंत्री जी का 'फैमिली पैक', 140 सदस्यों के लिए मांगी तिरुपति बालाजी में VIP एंट्री; लिखा पत्र

Apr 17, 2026 03:19 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
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आमतौर पर वीआईपी ब्रेक दर्शन की सुविधा विशिष्ट व्यक्तियों या उनकी सिफारिश पर आने वाले चुनिंदा लोगों को दी जाती है। मगर एकसाथ 140 लोगों के लिए इस तरह की सिफारिश करना चर्चा का विषय बना हुआ है।

मंत्री जी का 'फैमिली पैक', 140 सदस्यों के लिए मांगी तिरुपति बालाजी में VIP एंट्री; लिखा पत्र

मध्य प्रदेश सरकार में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल परिवार संग आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर (तिरुपति बालाजी) के वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं। उनका एक आधिकारिक पत्र सामने आया है जिसमें उनकी ओर से वीआईपी दर्शन का आग्रह किया गया है।

आधिकारिक पत्र में उन्होंने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) के कार्यकारी अधिकारी से 140 लोगों के एक बड़े समूह के लिए 'वीआईपी ब्रेक दर्शन' की सिफारिश की है। वहीं पत्र की एक कॉपी टीटीडी के अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी को भी भेजी गई है।

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6, 7 और 8 मई को मंदिर दर्शन करेंगे

मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के कार्यालय से जारी इस पत्र में बताया गया है कि उनका 140 सदस्य वाला परिवार 6, 7 और 8 मई को मंदिर दर्शन के लिए आएगा। पत्र में यह भी बताया गया है कि परिवार के 140 सदस्य एकसाथ नहीं बल्कि 5 अलग-अलग ग्रुप में मंदिर दर्शन करेंगे।

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आधिकारिक पत्र में क्या लिखा गया है?

पत्र में लिखा गया है कि ‘मैं 6, 7 और 8 मई 2026 को 5 ग्रुप में 140 परिवार के सदस्यों के लिए वीआईपी ब्रेक दर्शन का अनुरोध करता हूं। ग्रुप में शामिल सदस्य तय शेड्यूल के मुताबिक पहुंचेंगे। आपकी मंजूरी के लिए हम बहुत आभारी रहेंगे।’

वीआईपी दर्शन का आग्रह किया गया है।

इस तरह की सिफारिश करना चर्चा का विषय

बहरहाल आमतौर पर वीआईपी ब्रेक दर्शन की सुविधा विशिष्ट व्यक्तियों या उनकी सिफारिश पर आने वाले चुनिंदा लोगों को दी जाती है। मगर एकसाथ 140 लोगों के लिए इस तरह की सिफारिश करना चर्चा का विषय बना हुआ है। अब यह देखना होगा कि तिरुपति देवस्थानम बोर्ड इतनी बड़ी संख्या में एक साथ वीआईपी दर्शन की अनुमति देता है या नहीं।

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क्यों खास है तिरुपति बालाजी मंदिर?

आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमाला पहाड़ियों पर स्थित यह मंदिर भारत के प्राचीन मंदिरों में एक है। वेंकटेश्‍वर स्‍वामी को भगवान व‍िष्‍णु का अवतार माना जाता है। तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। यही वजह है क‍ि तिरुमाला की सातों पहाड़‍ियों को भगवान व‍िष्‍णु के सात स‍िरों की उपाध‍ि भी दी गई है।

पूरे साल भक्तों की भीड़ लगी रहती है

इस मंदिर को भारत का सबसे धनी मंदिर माना जाता है, क्योंकि यहां पर रोज भारी भरकम का दान आता है। मान्यता है कि, इस मंदिर के दर्शन से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। पूरे साल भक्तों की भीड़ लगी रहती है। ऐसे में मंदिर में दर्शन करने के लिए विशेष मौकों पर आम भक्तों को काफी समय लग जाता है।

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