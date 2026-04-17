मंत्री जी का 'फैमिली पैक', 140 सदस्यों के लिए मांगी तिरुपति बालाजी में VIP एंट्री; लिखा पत्र
आमतौर पर वीआईपी ब्रेक दर्शन की सुविधा विशिष्ट व्यक्तियों या उनकी सिफारिश पर आने वाले चुनिंदा लोगों को दी जाती है। मगर एकसाथ 140 लोगों के लिए इस तरह की सिफारिश करना चर्चा का विषय बना हुआ है।
मध्य प्रदेश सरकार में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल परिवार संग आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर (तिरुपति बालाजी) के वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं। उनका एक आधिकारिक पत्र सामने आया है जिसमें उनकी ओर से वीआईपी दर्शन का आग्रह किया गया है।
आधिकारिक पत्र में उन्होंने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) के कार्यकारी अधिकारी से 140 लोगों के एक बड़े समूह के लिए 'वीआईपी ब्रेक दर्शन' की सिफारिश की है। वहीं पत्र की एक कॉपी टीटीडी के अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी को भी भेजी गई है।
6, 7 और 8 मई को मंदिर दर्शन करेंगे
मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के कार्यालय से जारी इस पत्र में बताया गया है कि उनका 140 सदस्य वाला परिवार 6, 7 और 8 मई को मंदिर दर्शन के लिए आएगा। पत्र में यह भी बताया गया है कि परिवार के 140 सदस्य एकसाथ नहीं बल्कि 5 अलग-अलग ग्रुप में मंदिर दर्शन करेंगे।
आधिकारिक पत्र में क्या लिखा गया है?
पत्र में लिखा गया है कि ‘मैं 6, 7 और 8 मई 2026 को 5 ग्रुप में 140 परिवार के सदस्यों के लिए वीआईपी ब्रेक दर्शन का अनुरोध करता हूं। ग्रुप में शामिल सदस्य तय शेड्यूल के मुताबिक पहुंचेंगे। आपकी मंजूरी के लिए हम बहुत आभारी रहेंगे।’
इस तरह की सिफारिश करना चर्चा का विषय
बहरहाल आमतौर पर वीआईपी ब्रेक दर्शन की सुविधा विशिष्ट व्यक्तियों या उनकी सिफारिश पर आने वाले चुनिंदा लोगों को दी जाती है। मगर एकसाथ 140 लोगों के लिए इस तरह की सिफारिश करना चर्चा का विषय बना हुआ है। अब यह देखना होगा कि तिरुपति देवस्थानम बोर्ड इतनी बड़ी संख्या में एक साथ वीआईपी दर्शन की अनुमति देता है या नहीं।
क्यों खास है तिरुपति बालाजी मंदिर?
आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमाला पहाड़ियों पर स्थित यह मंदिर भारत के प्राचीन मंदिरों में एक है। वेंकटेश्वर स्वामी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। यही वजह है कि तिरुमाला की सातों पहाड़ियों को भगवान विष्णु के सात सिरों की उपाधि भी दी गई है।
पूरे साल भक्तों की भीड़ लगी रहती है
इस मंदिर को भारत का सबसे धनी मंदिर माना जाता है, क्योंकि यहां पर रोज भारी भरकम का दान आता है। मान्यता है कि, इस मंदिर के दर्शन से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। पूरे साल भक्तों की भीड़ लगी रहती है। ऐसे में मंदिर में दर्शन करने के लिए विशेष मौकों पर आम भक्तों को काफी समय लग जाता है।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।