ना टीवी, ना फोन और ना कथा, आखिर एक महीने के लिए कहां ‘गायब’ हो रहे बागेश्वर बाबा?
सनातन का झंडा बुलंद करने वाले बागेश्वरधाम इस दौरान पूरे एक महीने तक ईश्वर की भक्ति में लीन रहेंगे। ये जानकारी खुद धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने दी है। आगामी कार्यक्रम को लेकर उन्होंने कहा है कि जो पा लिया है, उसे साधने के लिए साधना भी जरूरी है।
बागेश्वरधाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने एक महीने के लिए एकांतवास में जाने का फैसला लिया है। वे गुरु आज्ञा से देवभूमि उत्तराखंड में बद्रीनाथ के बर्फीले पहाड़ों में जा रहे हैं। इस दौरान दुनिया के संपर्क से दूर रहेंगे। वे किसी भी नेटवर्क, कथा और दिव्य दरबार से पूरी तरह दूर बनाकर रखेंगे। मई महीने में गुप्त साधना के लिए वे मोबाइल-टीवी और इंटरव्यू से भी गायब रहेंगे।
बताई ये वजह
उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि 'एक महीने के लिए गुरु आज्ञा लगी है इसलिए हम तप के लिए बद्रीनाथ की पहाड़ियों पर जा रहे हैं। क्योंकि जिस मोड़ पर हम खड़ें हैं उस मोड़ पर खुद को साधना बहुत जरूरी है। बहकाने वाले नित्य रास्ते आते हैं, इसमें खुद का तप-खुद को साधना बहुत जरूरी है। तो सब त्याग कर, मोबाइल, टीवी, इंटरव्यू, कथा, मिलना सब कुछ त्याग कर हम मई में एक महीने के लिए साधना करने बद्रीनाथ जा रहे हैं। वहां से वापस फिर लौटेंगे, नई उर्जा, नए विचारों, नई तैयारी के साथ वापस आएंगे और कुछ नया करने के लिए नए तरीके से वापस आएंगे।’
साल 2023 में भी गए थे बद्रीनाथ
आपको बता दें कि शुक्रवार को धीरेंद्र शास्त्री अपनी मां के साथ काशी पहुंचे थे और बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए थे। धीरेंद्र शास्त्री ने साल 2023 में गंगोत्री-यमुनोत्री और केदारनाथ चार धाम यात्रा शुरु होने के साथ ही बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए थे। इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना भी की थी।
धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बारे में ये भी जानिए
धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के रहने वाले हैं। उनका जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में हुआ था। उनकी शादी को लेकर अक्सर खबरें सामने आती रहती हैं लेकिन वे अविवाहित हैं। वे अक्सर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। धीरेंद्र शास्त्री के गुरु जगद्गुरु रामभद्राचार्य हैं।
