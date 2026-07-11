नरोत्तम मिश्रा को शिवसेना से मिला उम्मीदवारी का ऑफर, उद्धव-आदित्य ठाकरे दतिया में करेंगे प्रचार?
दतिया उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को टिकट न देकर आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है। इसी बीच शिवसेना (यूबीटी) ने मिश्रा को दतिया से उम्मीदवार बनाने का ऑफर दे डाला है।
दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने राज्य के पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया है। पार्टी के इस फैसले के बाद से ही नरोत्तम मिश्रा लगातार चर्चा में है। नरोत्तम टिकट के प्रमुख दावेदार माने जा रहे थे और उन्होंने नामांकन की तैयारी भी कर ली थी। इस बीच शिवसेना (यूबीटी) ने शनिवार को नरोत्तम मिश्रा को दतिया उपचुनाव के लिए पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनाने का ऑफर दे डाला।
शिवसेना (यूबीटी) के मध्य प्रदेश प्रमुख सुनील शर्मा ने कहा 'अगर मिश्रा ऑफर को स्वीकार करते हैं, तो पार्टी अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे सहित अन्य नेता मध्य प्रदेश में उनके लिए कैंपेन करेंगे।'
सुनील शर्मा ने कहा ‘मैंने पार्टी आलाकमान से बातचीत करने के बाद ही मिश्रा को यह ऑफर दिया है। इसके साथ ही मैंने मध्य प्रदेश आईटी सेल के प्रमुख नाहर सिंह गौर को कहा कि वे मिश्रा को दिए ऑफर का वीडियो मैसेज शेयर करें।’
हाल में शिवसेना (यूबीटी) में टूट
आपको बता दें कि शिवसेना (यूबीटी) के महाराष्ट्र में 20 विघायक और तीन लोकसभा सांसद हैं। पार्टी में हाल में एकबार फिर टूट नजर आई है। पार्टी के 6 सासंद ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सत्ताधारी शिवेसना का दामन थाम लिया।
मिश्रा के समर्थक काफी नाराज
शिवसेना (यूबीटी) का यह ऑफर बीजेपी आलकमान के नरोत्तम मिश्रा के बजाय आशुतोष तिवारी को टिकट देने के बाद आया है। पार्टी आलाकमान के इस फैसले के बाद नरोत्तम मिश्रा के समर्थक काफी नाराज हैं। जैसे ही उन्हें मालूम चला की उनके नेता को टिकट नहीं मिला है तो उन्होंने जमकर बवाल काटा। इस दौरान शुक्रवार देर रात और शनिवार तड़के अलग-अलग जगहों पर पथराव, चक्काजाम कर दिया। पुलिस के साथ झड़प की घटनाएं भी सामने आई है।प्रदर्शन कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रशासन की ओर से धारा 163 लागू कर दी गई है।
टिकट न मिलने पर क्या बोले मिश्रा?
टिकट न मिलने पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि वे इससे बिल्कुल भी दुखी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि 'मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूं। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। टिकट की उम्मीद तो सभी करते हैं, मगर कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा ‘जो होगा अच्छा होगा। चलता रहता है और टिकट की उम्मीद तो सभी करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी ने बहुत दिया है।’
बवाल के बीच उम्मीदवार बदलेगी बीजेपी?
वहीं कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने शनिवार को कहा कि टिकट घोषित होने के बाद उसे बदलने की पार्टी में कोई परंपरा नहीं रही है। बहुत लोग चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं, लेकिन सभी को टिकट नहीं मिल सकता। पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है और उसका सब कार्यकर्ता पालन करेंगे।’
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