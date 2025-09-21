उज्जैन में लगी आग,अनूपपुर में पटरी से उतरी; MP में दो जगह हादसे का शिकार हुई मालगाड़ी

मध्य प्रदेश के उज्जैन और अनूपपुर में मालगाड़ी के दो हादसे सामने आए है, जंहा शनिवार देर रात अनूपपुर में मालगाड़ी के 2 डब्बे पलट गए ओर 4 पटरी से उत्तर गए तो दूसरी ओर रविवार को उज्जैन रेलवे स्टेशन के यार्ड के पास सेना के ट्रक और गाड़ियों से लदी मालगाड़ी में अचानक से आग लग गई।

मध्य प्रदेश के उज्जैन और अनूपपुर में मालगाड़ी के दो हादसे सामने आए है, जंहा शनिवार देर रात अनूपपुर में मालगाड़ी के 2 डब्बे पलट गए ओर 4 पटरी से उत्तर गए तो दूसरी ओर रविवार को उज्जैन रेलवे स्टेशन के यार्ड के पास सेना के ट्रक और गाड़ियों से लदी मालगाड़ी में अचानक से आग लग गई,रेलवे प्रशासन दोनों ही मामले में जांच पड़ताल कर रहा है। बताया जा रहा है कि अनूपपुर में शनिवार देर रात शंटिंग के दौरान यह हादसा हुआ है,तो वहीं उज्जैन में सेना की गाड़ियों को ढंकने के लिए डाले गए कपड़े का हिस्सा ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन से टच हो गया, जिससे कपड़े में आग लग गई। हालांकि दोनों ही हादसों में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है।

पहला हादसा अनूपपुर जिले का अनूपपुर जिले के कोतमा स्टेशन के पास 100 मीटर दूर शनिवार देर रात मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। हादसे में मालगाड़ी के दो डिब्बे पलट गए और चार डिब्बे पटरी से उतर गए थे। घटना के बाद से ही रेलवे विभाग की रेस्क्यू टीम राहत और मरम्मत कार्य में जुटी रही। डिब्बों को साइड में हटाकर मालगाड़ी को आगे भेज दिया गया है और मुख्य लाइन पर परिवहन की सुविधा बहाल कर दी गई है। हालांकि, क्षतिग्रस्त लूप लाइन यानी पांचवी लाइन पर मरम्मत कार्य अब भी जारी है। रेलवे विभाग के मुताबिक, इस हादसे से किसी भी यात्री ट्रेन की आवाजाही प्रभावित नहीं हुई है। घटना के समय मालगाड़ी कोयला लोडिंग के लिए गोविंदा सीडिंग की ओर जा रही थी। हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। रेलवे विभाग की टीम पटरी पर डिब्बों को वापस चढ़ाने और रेल यातायात को सुचारू करने में जुट गई है। रेल प्रशासन की ओर से हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। रेलवे विभाग की टीम की ओर से सुधार कार्य किया गया है।

दूसरा हादसा उज्जैन उज्जैन शहर के रेलवे स्टेशन के यार्ड के पास सेना के ट्रक और गाड़ियों से लदी मालगाड़ी में रविवार अचानक धुआं उठने लगा ओर आग लग गई, जिसके बाद मालगाड़ी को फौरन उज्जैन स्टेशन पर रोका गया। सूचना मिलते ही रेलवे प्रसासन के साथ फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची ओर टीम ने कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया।

फिलहाल मालगाड़ी को उज्जैन रेलवे स्टेशन पर सुरक्षित खड़ा किया गया है। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि सेना की गाड़ियों को ढंकने के लिए डाले गए कपड़े का हिस्सा ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन से टच हो गया, जिससे आग लग गई।आरपीएफ और रेलवे की टीम को फौरन हादसे की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची रेलवे की टीमों ने किसी तरह आग पर काबू पा लिया। फिलहाल मालगाड़ी को उज्जैन रेलवे स्टेशन पर सुरक्षित खड़ा किया गया है। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। रेलवे प्रशासन की टीम पहुंची है मामले की जांच पड़ताल कर रही है आग बुझाने का काम किया गया है।

आरपीएफ टीआई नरेंद्र यादव ने बताया कि स्पेशल माल गाड़ी भोपाल से जोधपुर जा रही थी,इस दौरान आर्मी स्पेशल मालगाड़ी में लोड ट्रक में संभावित टेक्निकल त्रुटि के कारण आग लगी थी। आग से 2 नंबर लाइन की ओएसी टूट गई। हालांकि जानमाल का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर आरपीएफ के जवान के साथ रेलवे कर्मचारियों ने आग बुझाना शुरू किया। करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया।

रतलाम रेल मंडल के पीआरओ खेमराज मीणा ने बताया कि मालगाड़ी में सेना की फोर-व्हीलर गाड़ियां और अन्य सामान लदा हुआ था। उज्जैन रेलवे यार्ड में ऊपरी विद्युत लाइन से टकराने पर मालगाड़ी पर कवर कपड़े में आग लगी। धुआं उठता देख सेना के जवानों ने उज्जैन स्टेशन प्रबंधन को अलर्ट किया। मालगाड़ी की ऊंचाई कम करने के बाद उसे आगे रवाना कर दिया गया है। घटना के समय प्लेटफॉर्म पर कोई दूसरी ट्रेन नहीं खड़ी थी।