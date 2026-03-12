LPG को लेकर मचे हड़कंप के बीच CM ने दी अहम जानकारी, सिलिंडर की कालाबाजारी पर भी बोले

LPG को लेकर मचे हड़कंप के बीच CM ने दी अहम जानकारी, सिलिंडर की कालाबाजारी पर भी बोले
कमर्शियल सिलिंडर आपूर्ति तो प्रभावित है ही साथ ही आम जनता को भी पहले की तरह घरेलू सिलेंडर की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार अब रसोई गैस सिलेंडर की डिलीवरी 25 दिन के अंतराल के बाद ही होगी।
इजरायल और ईरान जंग के चलते भारत में भी एलपीजी सप्लाई प्रभावित हुई है। सप्लाई बाधित होने से मध्य प्रदेश के लोगों में भी हड़कंप मचा हुआ है। प्रदेश के रेस्टोरेंट और होटल कारोबार पर भी इसका असर दिखने लगा है। कमर्शियल सिलिंडर आपूर्ति तो प्रभावित है ही साथ ही आम जनता को भी पहले की तरह घरेलू सिलेंडर की आपूर्ति नहीं हो पा रही है।
इस बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि राज्य में एलपीजी सिलेंडर की कोई किल्लत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी है कि प्रशासन एलपीजी सिलिंडर की कालाबाजारी रोकने में जुटा हुआ है। सीएम ने कहा कि ‘ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि प्रधानमंत्री और हमारे सभी मंत्री जो वर्तमान के खाड़ी के हालात में भी सकारात्मक रूप से सब प्रकार से चिंता कर रहे हैं। और यही कारण है कि हमने कालाबाजारी भी रोकी है और एलपीजी और सीएनजी गैस को लेकर प्रयाप्त प्रबंधन किए हैं।’
10 मार्च को की थी अहम बैठक
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने 10 मार्च को पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की आपूर्ति को लेकर समीक्षा बैठक की थी। बैठक के बाद सीएम ने कहा था कि प्रदेश में ईंधन और गैस की पर्याप्त उपलब्धता है, इसलिए किसी को घबराने या पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। बैठक में ये भी सुनिश्चित किया गया कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार अब रसोई गैस सिलेंडर की डिलीवरी 25 दिन के अंतराल के बाद ही होगी।
शिवराज से की मुलाकात
सीएम ने गुरुवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात। इस दौरान राज्य के कृषि संबंधित समस्याओं पर चर्चा की। सीएम ने जानकारी दी है कि मुलाकात में भावांतर योजना के तहत सरसों खरीदी संबंधी राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकार तुअर (अरहर) की शत-प्रतिशत खरीदी करेगी। इससे किसानों की उपज का पूर्ण सरकारी उपार्जन सुनिश्चित होगा।
मध्यप्रदेश को विशेष प्राथमिकता मिलेगी
सीएम के मुताबिक किसान कल्याण वर्ष में कृषि से संबंधित विषयों को लेकर मध्यप्रदेश को विशेष प्राथमिकता मिलेगी। दलहन-तिलहन के लिए दीर्घकालिक रोडमैप बनाया जाएगा। इसके अलावा कृषि से जुड़े अन्य विषयों, 'विकसित भारत-जी राम जी' कार्यक्रम के क्रियान्वयन, पीएम आवास योजना, आजीविका मिशन और स्वयं सहायता समूहों से संबंधित विषय पर भी चर्चा की और महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)
संक्षिप्त विवरण:
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
