महाकाल दर्शन पर 'जजिया कर'?, संध्या-शयन आरती की 250 रुपये फीस पर भड़की कांग्रेस
मंदिर समिति के इस फैसले पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोहन यादव सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि क्या अब भगवान के घर जाने के लिए भी वसूली की जाएगी।
मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर की दर्शन व्यवस्था में बदलाव करते हुए संध्या-शयन आरती के लिए 250 रुपये फीस तय की गई है। 'संध्या आरती' और 'शयन आरती' की बुकिंग प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन किया गया है। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर समिति ने बीते दिनों ही ये फैसला लिया था। नई व्यवस्था 20 फरवरी से लागू की गई है।
मंदिर समिति के इस फैसले पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोहन यादव सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि क्या अब भगवान के घर जाने के लिए भी वसूली की जाएगी। उन्होंने कहा कि ‘बहुत संवेदनशील विषय है कि एक गरीब भक्त को भगवान महाकाल के दर्शन के लिए पैसे देने पड़ेंगे अन्यथा वे दर्शन नहीं कर सकेंगे।’
'धार्मिक लोगों की ये ही असलियत'
पटवारी ने कहा ‘बहुत ही शर्म की बात है कि मुख्यमंत्री उसी जिले के हैं जहां पर भोलेनाथ का ये पवित्र स्थान है। सीएम के निर्देश पर ही ये जजिया कर लगाया गया है। ये कैसी भावना हो सकती है कि भोलेनाथ के दर्शन के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। धार्मिक लोगों की ये ही असलियत और धर्म की आड़ में वोट लेने वालों की यही खासियत है।’
फैसले पर कड़ा विरोध
नई व्यवस्था लागू होने के बाद से ही कांग्रेस मंदिर समिति के इस फैसले पर कड़ा विरोध कर रही है। बीते दिनों कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर कड़ी आपत्ति दर्ज करवाई है। कांग्रेस का कहना है कि मंदिर में पहले की तरह ही बिना फीस भगवान के दर्शन की व्यवस्था को लागू किया जाए।
मंदिर में दर्शन को आय का साधन
कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी मंदिर में दर्शन को आय का साधन बना रही है और राज्य सरकार मंदिर को व्यापार व्यवसाय का केंद्र बना रही हैं। भगवान और भक्त के बीच शुल्क की दीवार खड़ी करना न्यायसंगत नहीं है। आपको बता दें कि महाकालेश्वर मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इस वजह से यहां भक्तों की हमेशा भीड़ रहती है। देश विदेश से यहां भक्त दर्शन करने आते हैं। भगवान शिव को समर्पित स्वयंभू ज्योतिर्लिंग मंदिर का कई पौराणिक ग्रंथों में काफी सुंदर वर्णन मिलता है।
