Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

महाकाल दर्शन पर 'जजिया कर'?, संध्या-शयन आरती की 250 रुपये फीस पर भड़की कांग्रेस

Mar 01, 2026 05:14 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
share Share
Follow Us on

मंदिर समिति के इस फैसले पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोहन यादव सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि क्या अब भगवान के घर जाने के लिए भी वसूली की जाएगी।

महाकाल दर्शन पर 'जजिया कर'?, संध्या-शयन आरती की 250 रुपये फीस पर भड़की कांग्रेस

मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर की दर्शन व्यवस्था में बदलाव करते हुए संध्या-शयन आरती के लिए 250 रुपये फीस तय की गई है। 'संध्या आरती' और 'शयन आरती' की बुकिंग प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन किया गया है। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर समिति ने बीते दिनों ही ये फैसला लिया था। नई व्यवस्था 20 फरवरी से लागू की गई है।

मंदिर समिति के इस फैसले पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोहन यादव सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि क्या अब भगवान के घर जाने के लिए भी वसूली की जाएगी। उन्होंने कहा कि ‘बहुत संवेदनशील विषय है कि एक गरीब भक्त को भगवान महाकाल के दर्शन के लिए पैसे देने पड़ेंगे अन्यथा वे दर्शन नहीं कर सकेंगे।’

नई व्यवस्था 20 फरवरी से लागू की गई है।

'धार्मिक लोगों की ये ही असलियत'

पटवारी ने कहा ‘बहुत ही शर्म की बात है कि मुख्यमंत्री उसी जिले के हैं जहां पर भोलेनाथ का ये पवित्र स्थान है। सीएम के निर्देश पर ही ये जजिया कर लगाया गया है। ये कैसी भावना हो सकती है कि भोलेनाथ के दर्शन के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। धार्मिक लोगों की ये ही असलियत और धर्म की आड़ में वोट लेने वालों की यही खासियत है।’

ये भी पढ़ें:महाकाल मंदिर में 'हल्दी खेला' पर छिड़ा विवाद, मंदिर समिति कर सकती है बड़ा फैसला
ये भी पढ़ें:महाकाल मंदिर में VIP दर्शन पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, क्या कहा?
ये भी पढ़ें:महाकाल मंदिर विस्तार केस: तकिया मस्जिद की जमीन अधिग्रहण की याचिका SC ने की खारिज

फैसले पर कड़ा विरोध

नई व्यवस्था लागू होने के बाद से ही कांग्रेस मंदिर समिति के इस फैसले पर कड़ा विरोध कर रही है। बीते दिनों कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर कड़ी आपत्ति दर्ज करवाई है। कांग्रेस का कहना है कि मंदिर में पहले की तरह ही बिना फीस भगवान के दर्शन की व्यवस्था को लागू किया जाए।

मंदिर में दर्शन को आय का साधन

कांग्रेस का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी मंदिर में दर्शन को आय का साधन बना रही है और राज्य सरकार मंदिर को व्यापार व्यवसाय का केंद्र बना रही हैं। भगवान और भक्त के बीच शुल्क की दीवार खड़ी करना न्यायसंगत नहीं है। आपको बता दें कि महाकालेश्वर मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इस वजह से यहां भक्तों की हमेशा भीड़ रहती है। देश विदेश से यहां भक्त दर्शन करने आते हैं। भगवान शिव को समर्पित स्वयंभू ज्योतिर्लिंग मंदिर का कई पौराणिक ग्रंथों में काफी सुंदर वर्णन मिलता है।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit

मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)

संक्षिप्त विवरण:

मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।


विस्तृत बायो:

मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।


अनुभव:

मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि:

हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।


पत्रकारिता का उद्देश्य:

एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।


विशेषज्ञता

राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग

और पढ़ें
Madhya Pradesh News Bhopal News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।