MP में मौसम का यू-टर्न: 33 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, उज्जैन-इंदौर समेत कई शहरों में गिरा पारा
मध्यप्रदेश के उज्जैन में गुरुवार अचानक से मौसम ने करवट बदली ओर बिजली चमकने के साथ बारिश शुरू हो गई हालांकि उज्जैन में हल्की बारिश हुई है, इनके पहले मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर और ग्वालियर समेत 33 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
मध्यप्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ले ली है, प्रदेश में कई जिल में बारिश और ओले गिरने से फसलों को नुकसान की संभावना बढ़ गई है, मौसम विभाग के अनुसार मार्च में पहली बार स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव है और यह सिस्टम प्रदेश भर में अगले 2 दिनों तक बना रहेगा ओर कई हिस्सों से गुजरेगा। वहीं 33 जिले में आंधी बारिश का अलर्ट भी बताया जा रहा है। इसके साथ मंडला ओर बालाघाट में बारिश ओर ओले गिरने की संभावना जताई गई है। जानकारी के अनुसार छिंदवाड़ा जिले के पांढुर्णा और बैतूल जिले में ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। जबकि खरगोन में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत की जानकारी सामने आई है। उज्जैन और रतलाम समेत कई शहरों में बारिश दर्ज की गई है, जिससे तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार अप्रैल ओर मई में लू चलने के आसार जताए जा रहे है।
मध्यप्रदेश के उज्जैन में गुरुवार अचानक से मौसम ने करवट बदली ओर बिजली चमकने के साथ बारिश शुरू हो गई हालांकि उज्जैन में हल्की बारिश हुई है, इनके पहले मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर और ग्वालियर समेत 33 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सिवनी, मंडला और बालाघाट में ओले गिरने की चेतावनी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले तीन दिन तक 30 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। बदलते मौसम के कारण कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और हल्की ठंडक महसूस हो रही है।
बारिश के साथ ओले फसलों को नुकसान की संभावना
बैतूल जिले के मुलताई में बारिश के साथ ओले गिरे है, जिससे फसलों को नुकसान की आशंका जताई गई है। छिंदवाड़ा के पांढुर्णा जिले के ग्राम बुचनखापा में 35 मिनट तक तेज ओलावृष्टि और बारिश हुई। गेहूं की खड़ी फसल को भारी नुकसान पहुंचा, जबकि संतरे के बागानों में फल झड़ गए। वहीं खरगोन जिले के झिरन्या क्षेत्र के करानिया गांव में गुरुवार सुबह खेत पर काम कर रही 55 वर्षीय महिला उंदरीबाई पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।
आकाशीय बिजली चमकने ओर ओले गिरने की संभावना
मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों में धार के मांडू, छिंदवाड़ा और जबलपुर के भेड़ाघाट इलाके में आकाशीय बिजली चमकने और ओले गिरने की संभावना है। वहीं मैहर, रीवा, मुरैना, खरगोन, अलीराजपुर, रतलाम, इंदौर, झाबुआ, बड़वानी, उज्जैन समेत कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 33 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है, वहीं रात में जबलपुर, धार और छिंदवाड़ा में ओले गिरने और बिजली चमकने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार 19 और 20 मार्च को असर सबसे ज्यादा रहेगा, जबकि 22 मार्च से मौसम साफ होने लगेगा।
मार्च के आखिरी सप्ताह से लू का असर
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस सीजन में मार्च महीने में ओले गिरने का अनुमान है। खासतौर पर सिवनी, मंडला और बालाघाट में दो दिन तक ओलावृष्टि के आसार हैं। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। अबकी बार अप्रैल और मई में 15 से 20 दिन तक लू चल सकती है। मार्च के दूसरे सप्ताह में नर्मदापुरम में लगातार 3 दिन तक तीव्र लू वाला मौसम रहा। मौसम विभाग ने बताया कि मार्च के आखिरी सप्ताह से लू का असर दिखाई देने लगेगा।
बारिश का दौर भी शुरू हो गया है
मौसम विभाग के अनुसार मध्यप्रदेश में मार्च महीने में रातें ठंडी और दिन गर्म रहते हैं। बारिश का ट्रेंड भी है। इस बार भी ऐसा ही मौसम है। भोपाल, इंदौर और उज्जैन में दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच सकता है, जबकि रात में 14 से 20 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। नर्मदापुरम में लगातार तीन दिन तक पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। वहीं, अब बारिश का दौर भी शुरू हो गया है।
रिपोर्ट विजेन्द्र यादव
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)
संक्षिप्त विवरण:
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।