हर 9 सेकंड में एक सही जवाब! MP भर्ती परीक्षा में 12 उम्मीदवारों पर FIR, सिर्फ 15 मिनट में पेपर किया पूरा
परीक्षा 243 पदों को भरने के लिए 9 सितंबर से 21 सितंबर 2025 के बीच आयोजित की गई थी जिसमें 1,10,032 उम्मीदवार शामिल हुए थे। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (एमपीईएसबी) ने परीक्षा आयोजित की थी।
मध्य प्रदेश पुलिस ने आबकारी कांस्टेबल ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में शामिल हुए 12 उम्मीदवारों पर एफआईआर दर्ज की है। इनपर परीक्षा के दौरान धोखाधड़ी की आशंका जताई गई है। सिस्टम अलर्ट से खुलासा हुआ है कि इन्होंने 100 प्रश्नों वाला प्रश्न पत्र महज आखिरी के 15 मिनट में ही पूरा कर लिया था। इससे पहले सभी उम्मीदवार सिर्फ स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहे थे।
मामले में पुलिस ने उम्मीदवारों और एक अन्य आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज किया है। परीक्षा 243 पदों को भरने के लिए 9 सितंबर से 21 सितंबर 2025 के बीच आयोजित की गई थी जिसमें 1,10,032 उम्मीदवार शामिल हुए थे। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (एमपीईएसबी) ने परीक्षा आयोजित की थी। 5 फरवरी को रिजल्ट घोषित किया गया तो बोर्ड ने 12 उम्मीदवारों का रिजल्ट रोक लिया।
पहले 30 मिनट खाली बैठे रहे
एफआईआर के मुताबिक 12 उम्मीदवारों ने परीक्षा के पहले 30 मिनट कुछ नहीं किया सिर्फ स्क्रीन को स्क्रॉल किया। इसके बाद आखिरी के 15 मिनट में 100 प्रश्नों के जवाब दिए यानि हर प्रश्न का जवाब औसतन 9 सेकेंड में दिया। एमपीईएसबी के प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट प्रणीत सिजारिया ने बताया है कि उम्मीदवारों ने परीक्षा के अंतिम मिनटों में ही सभी प्रश्नों के उत्तर दिए।
उम्मीदवारों को उत्तर पुस्तिका मुहैया कराई गई?
प्रणीत सिजारिया ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि ‘सीसीटीवी फुटेज और सिस्टम के डेटा की जांच की गई जिससे पता चला कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उम्मीदवारों को उत्तर पुस्तिका मुहैया कराई थी। शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर पहले एमपी नगर थाने में शिकायत दर्ज की गई और बाद में इसे रतलाम ट्रांसफर कर दिया गया। पुलिस ने अब इस मामले की जांच शुरू कर दी है।’
बड़े नेटवर्क के बीच की मुख्य कड़ी
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि जिस शख्स ने उम्मीदवारों की मदद की माना जा रहा है कि वही इन उम्मीदवारों और नकल गिरोह के बड़े नेटवर्क के बीच की मुख्य कड़ी है। अधिकारियों का कहना है कि यह पहली बार है जब परीक्षा में गड़बड़ी पकड़ने के लिए डेटा सिस्टम एनालिस्ट का इस्तेमाल किया गया है।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)
संक्षिप्त विवरण:
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।