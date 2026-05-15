MP बना 'भट्टी': हीट वेव की चपेट में कई जिले, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग ने प्रदेश के अनेक हिस्सों में लू चलने का अलर्ट जारी किया है। अगले तीन दिन तक राहत मिलने की संभावना नहीं जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज इंदौर, उज्जैन, धार और रतलाम जिलों में तीव्र लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
मध्यप्रदेश इन दिनों भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। हालात यह हैं कि अब लोगों को सुबह और रात के समय भी गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है, जबकि दोपहर में चिलचिलाती धूप के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। कई जिले भीषण गर्मी और हीट वेव की चपेट में हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में सभी संभागों के जिलों में अधिकतम तापमान में को विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। विभाग के मुताबिक अगले कुछ 2-3 दिनों तक मौसम के ऐसे ही बने रहने की उम्मीद है।
मौसम विभाग ने प्रदेश के अनेक हिस्सों में लू चलने का अलर्ट जारी किया है। अगले तीन दिन तक राहत मिलने की संभावना नहीं जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज इंदौर, उज्जैन, धार और रतलाम जिलों में तीव्र लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर, उज्जैन और धार में रात के समय भी गर्म हवाएं चलने और वॉर्म नाइट की स्थिति बने रहने की चेतावनी दी गई है। विभाग ने झाबुआ, आलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुरम, देवास, सीहोर, शाजापुर, आगर-मालवा और राजगढ़ जिलों में भी लू चलने की संभावना जताई है।
44 डिग्री के पार पहुंच सकता है तापमान
इसके अलावा भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी तेज गर्मी पड़ने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार शाजापुर, आगर-मालवा, नीमच, मंदसौर, निवाड़ी, भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलने, पर्याप्त पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है।
गुरुवार को कैसा था मौसम?
मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार को न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो सामान्य से 5.7 डिग्री अधिक है। इससे पहले बुधवार को यह 30.2 डिग्री सेल्सियस था। मौसम वैज्ञानिक ने लोगों को दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है, क्योंकि इस समय गर्मी अपने चरम पर होती है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि लोग बेहद जरूरी होने पर ही यात्रा करें और गर्मी से बचाव के लिए उचित सावधानी बरतें।
महीने के शुरुआत में हुई थी बारिश
इस महीने की शुरुआत में, मध्य प्रदेश में लगभग 14 में से 12 दिनों तक लगातार बारिश और आंधी-तूफान देखने को मिला था। हालांकि, अब मौसम का मिजाज तेजी से बदल गया है और राज्य कुछ ही दिनों में भीषण गर्मी की चपेट में आ चुका है। मौसम विभाग का कहना है कि इसबार मानसून 26 मई तक दस्तक दे सकता है। इसके बाद लगातार बारिश का दौरा जारी रहने की उम्मीद है जिससे गर्मी से कुछ राहत जरूर मिलेगी।
(समाचार एजेंसी वार्ता के इनपुट के साथ)
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