IPL स्टार शशांक सिंह के घर कुक बनकर आया था प्रोफेशनल क्रिमिनल? क्रिकेटर ने बयां किया दर्द
कुक के साथ कथित तौर पर मारपीट के मामले को लेकर बीते कुछ दिनों से चर्चा में आईपीएल के स्टार क्रिकेटर ने अब चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर बेहद चौंकाने वाली जानकारी दी है।
इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के स्टार क्रिकेटर शशांक सिंह ने कुक के साथ कथित मारपीट के मामले पर चौंकाने वाली जानकारी दी है। क्रिकेटर ने कहा है कि उनके घर बतौर कुक काम करने वाला शख्स आदतन अपराधी है और उससे उन्हें नुकसान पहुंच सकता था।
शशांक बीते कुछ दिनों से इस मामले के वजह से चर्चा में हैं। दरअसल भोपाल स्थित उनके घर पर काम करने वाले एक कुक ने 29 जून को शशांक और उनके पिता रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी शैलेश सिंह के खिलाफ भोपाल के रातीबड़ थाने में मारपीट, गाली-गलौज और बंधक बनाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई थी। यही नहीं एफआईआर में परिवार के ड्राइवर को भी नामजद आरोपी के तौर पर शामिल किया था।
कुक के खिलाफ 9 एफआईआर?
शशांक ने इस पूरे घटनाक्रम पर अब खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि ‘29 जून को जो एफआईआर हुई थी उसके बाद हमने उसका (कुक का) वेरिफिकेशन करवाया। जो कि हम करवाते ही थे मगर वह एक महीने के लिए ही आया था और उसका तीसरा दिन ही था। जब हमने ग्राम पंचायत और स्थानीय पुलिस थाने से पता लगवाया तो हमें मालूम चला कि उसके खिलाफ 9 एफआईआर हैं। ये एफआईआर 2018 से हैं जिनमें 8 में चार्जशीट हो चुकी है और वो दोषी करार दिया गया है। उस पर हत्या की कोशिश, लूटपाट और घर में बिना इजाजत घुसना जैसे मामले पहले से दर्ज हैं।’
क्रिकेटर ने बाद में करवाया वेरिफिकेशन
पंजाब किंग्स की ओर से खेलने वाले शशांक ने आगे कहा ‘मुझे अब समझ आया कि यह पहले से प्लान किया गया था। मैंने वेरिफिकेशन करवाया, लोगों से और ग्राम पंचायत से मालूम करवाया तो पता चला कि वो एक प्रोफेशनल क्रिमिनल ही था और यहां भी उसी इरादे से आया था। उसने जो भी एफआईआर की उसका मकसद यही था कि उसे इस घर से कुछ पैसे मिल सकते हैं क्योंकि मुझे लोग जानते हैं और मैं पब्लिक फिगर हूं। उसे यह आसान और संभव लगा।’
एफआईआर खारिज करने के बदले पैसों की मांग?
क्रिकेटर ने बताया 'मुझे चार दिन बाद रीवा और सतना से कुछ कॉल भी आ रहे थे कि आप सात साढ़े सात लाख रुपये दे देंगे तो हम एफआईआर खारिज कर देंगे। लेकिन ये चीज मेरे में नहीं है कि जो गलती नहीं की है उसके लिए मैं पैसा दूं। मैं चाहता था कि ये बात लोगों तक पहुंचे क्योंकि आज मेरे साथ हुआ है कल किसी और के साथ हो सकता है। जो गलती मैंने की वो ये थी कि मैंने उसे किसी रजिस्टर्ड फर्म से नहीं बुलाया। मुझे लगा कि हम एक महीने के लिए उसे ले सकते हैं। पर अब जब मुझे मालूम चल रहा है तो यह काफी घातक हो सकता था। मेरे माता-पिता सीनियर सिटीजन हैं और वो दोनों घर पर अकेले रहते हैं शुक्र है कि मैं उस टाइम घर पर ही था और ऐसा कुछ नहीं हुआ जबकि वो एक क्रिमिनल बुद्धि का इंसान था और कुछ भी संभव था। तो मैं भगवान को शुक्रगुजार मानता हूं कि ऐसा कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ।'
शशांक ने आगे बताया कि उन्होंने इस मामले में 1 तारीख (1 जुलाई) को ही शिकायत दर्ज की थी। जिसमें घर से हुए सामान की चोरी की वारदात को बतौर सबूत पुलिस के सामने पेश भी किया गया था।
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