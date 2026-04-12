MP से उड़ी गिद्ध पाक में फिर से हुई जख्मी, दोनों देशों ने मिलकर बचाई जान; कैसे?
ट्रैकिंग डेटा से पता चला कि गिद्ध मध्य प्रदेश और राजस्थान होते हुए 6 अप्रैल तक पाकिस्तान पहुंच गया था। जीपीएस से आखिरी लोकेशन पाकिस्तान के खानेवाल इलाके में दर्ज की गई।
गिद्ध को दुनिया के सबसे भारी और बड़े शिकारी पक्षियों में से शुमार किया जाता है। मध्य प्रदेश में बीते दिनों एक चोटिल गिद्ध का रेसक्यू कर उसे बचाया गया था मगर वह एकबार फिर चोटिल हो गया। इसबार गिद्ध को पड़ोसी देश पाकिस्तान में चोट लगी है। मध्य प्रदेश से छोड़े जाने के कुछ ही दिनों के भीतर वह अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर गया था। दोनों देशों के अधिकारियों और पर्यावरणविदों के बीच मजबूत बातचीत कर जख्मी गिद्ध को एकबार फिर बचा लिया गया है।
लगभग दो साल की इस मादा गिद्ध को पहली बार 22 जनवरी 2026 को रेस्क्यू किया गया था। यह शाजापुर जिले के सुसनेर रेंज के परसुलिया गांव में घायल हालत में मिली थी। इसके बाद भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में डॉक्टरों ने ईलाज कर गिद्ध को फिर से फिट कर दिया था। हालांकि इसके बाद कुछ समय तक गिद्ध की गतिविधियों पर नजर रखी गई।
शरीर पर जीपीएस फिट कर दिया गया था
टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक खबर के मुताबिक, इस दौरान गिद्ध के पैर में पहचान के लिए एक अंगूठी और शरीर में एक माइक्रोचिप लगाई गई। दरअसल गिद्ध के पैर पर चोट लगी थी, ईलाज के दौरान गिद्ध के अलग-अलग टेस्ट किए गए और कुछ समय बाद डॉक्टरों ने गिद्ध को उड़ान भरने के लिए फिट घोषित कर दिया था। छोड़े जाने से पहले 25 मार्च को गिद्ध के शरीर पर जीपीएस भी फिट कर दिया गया था और फिर 30 मार्च को रायसेन जिले के हलाली बांध पर छोड़ दिया गया था। इसके बाद ट्रैकिंग डेटा से पता चला कि गिद्ध मध्य प्रदेश और राजस्थान होते हुए 6 अप्रैल तक पाकिस्तान पहुंच गया था। जीपीएस से आखिरी लोकेशन पाकिस्तान के खानेवाल इलाके में दर्ज की गई।
भारी बारिश के चलते नीचे उतरना पड़ा
मामले की जानकारी तुरंत WWF-पाकिस्तान को दी गई। पाकिस्तान वन विभाग की एक टीम खानेवाल के एक गांव में पहुंची और गिद्ध का रेसक्यू कर लिया। हालांकि स्थानीय किसानों ने भी वन विभाग को गिद्ध के घायल अवस्था में पड़े होने की सूचना दे दी थी। बताया गया कि 7 अप्रैल को वहां भारी बारिश हुई थी जिसके वजह से गिद्ध को मजबूरन नीचे उतरना पड़ा होगा।
पाकिस्तान में ही चल रहा ईलाज
इस दौरान WWF-इंडिया लगातार पाकिस्तान के संपर्क में था और डेटा मिलान से यह भी पता चल गया कि यह वही गिद्ध है जिसका मध्य प्रदेश में ईलाज किया गया था। हालांकि उसपर लगाया गया जीपीएस डिवाइस नहीं मिल सकी। गिद्ध मामूली रूप से चोटिल हुआ है और पाकिस्तान में ही उसका ईलाज जारी है। पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद उसे फिर से आजाद कर दिया जाएगा।
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