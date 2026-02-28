Hindustan Hindi News
ड्रग्स, सेक्स और 'शर्ट' कोडवर्ड, धर्मांतरण वाली बहनों पर पीड़िता का बड़ा खुलासा; गरीबी का उठाती थीं फायदा

Feb 28, 2026 12:27 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
एक पीड़िता के अनुसार, उसे बहाने से बाहर ले जाया गया, जहां आरोपी युवक ने दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने और बदनाम करने की धमकी दी। आरोप है कि बाद में धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया और जीवनशैली बदलने के लिए मजबूर किया गया।

राजधानी भोपाल में धर्मांतरण, दुष्कर्म और देह व्यापार के आरोपों में घिरी दो सगी बहनों आफरीन और अमरीन को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पीड़िताओं का आरोप है कि दोनों बहनें गरीब युवतियों को बहला-फुसलाकर अपने जाल में फंसाती थीं, फिर उन्हें गलत गतिविधियों में धकेल दिया जाता था।

‘शर्ट’ था ड्रग्स का कोडवर्ड

एफआईआर दर्ज कराने वाली युवतियों ने पुलिस को बताया कि बहनें कथित तौर पर ड्रग्स तस्करी से भी जुड़ी थीं। शहर के कुछ पब और लाउंज में ड्रग्स की सप्लाई के लिए ‘शर्ट’ शब्द को कोडवर्ड की तरह इस्तेमाल किया जाता था। आरोप है कि डिलीवरी के लिए लड़कियों का उपयोग किया जाता था। खुलासे के बाद पुलिस ने एमडी ड्रग्स नेटवर्क की जांच तेज कर दी है।

गरीब परिवारों की लड़कियां बनती थीं निशाना

पीड़िताओं का दावा है कि आरोपी बहनें आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की युवतियों को टारगेट करती थीं। पहले घरेलू काम या नौकरी का लालच दिया जाता, फिर हाई-प्रोफाइल जिंदगी के सपने दिखाकर पार्टियों में ले जाया जाता। वहां कथित तौर पर उन्हें प्रभावशाली लोगों के संपर्क में लाया जाता था।

दुष्कर्म औ र दबाव के आरोप

पुलिस जांच और जब्ती

बागसेवनिया पुलिस ने एक फ्लैट से मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए हैं। मोबाइल डेटा की जांच की जा रही है। पुलिस को कुछ संदिग्ध व्हाट्सएप ग्रुप और युवतियों की तस्वीरें मिली हैं, जिनकी पड़ताल जारी है। अहमदाबाद में भी एक कथित घटना स्थल की पहचान की गई है।

चार साल पहले बदला ठिकाना

स्थानीय लोगों के अनुसार, आरोपी बहनें पहले अब्बास नगर की झुग्गी बस्ती में रहती थीं, लेकिन चार साल पहले वहां से चली गईं। पड़ोसियों का कहना है कि उनके घर पर अक्सर देर रात युवक-युवतियों का आना-जाना रहता था। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।

पुलिस का बयान

पुलिस ने कहा है कि सभी आरोपों की गंभीरता से जांच की जा रही है। संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ जारी है और डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी।

रिपोर्ट -हेमंत

Madhya Pradesh News Bhopal News

