अकेले नदी साफ करते-करते बीमार पड़े बिट्टू तबाही, मगर फिर भी डटे; बताया कौन-सा इन्फेक्शन हो गया
अकेले नदी साफ करने वाले बिट्टू तबाही बीमार पड़ गए। उन्होंने खुद इसकी जानकारी वीडियो शेयर कर दी है। बिट्टू ने बताया है कि उन्हें स्कि इन्फेक्शन हो गया है।
पर्यावरण कार्यकर्ता सुरेंद्र सिंह चौधरी उर्फ बिट्टू चौधरी को स्किन इन्फेक्शन हो गया है। बिट्टू ने अपनी खराब तबीयत की जानकारी खुद सोशल मीडिया के जरिए दी है। मध्य प्रदेश की अजनार नदी की सफाई को लेकर चर्चा में आए बिट्टू ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दो पोस्ट शेयर की है जिसमें उन्होंने बताया है कि नदी की लगातार सफाई करने के वजह से उनके हाथ में इन्फेक्शन हो गया है। वहीं एक अन्य पोस्ट में वे अस्पताल के बिस्तर पर लेटे नजर आ रहे हैं।
बिट्टू ने पोस्ट में बताया है कि नदी को साफ करने के दौरान उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है और क्या-क्या परेशानी झेलनी पड़ती है लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग उनका साथ नहीं दे रहे हैं। उन्होंने जो वीडियो शेयर किया है उसमें वे नदी की सफाई करते नजर आ रहे हैं तो कुछ लोग नदी में कचरा फेंकते नजर आ रहे हैं।
बिट्टू ने क्या-क्या जानकारी दी?
बिट्टू बताते हैं कि ‘मैं अपने काम को लेकर इतनी ज्यादा मुसीबत झेल रहा होता हूं मगर जब भी कुछ लोग मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे। जैसे की आप लोगों को पता है कि लगातार मैं अपनी अजनार नदी को साफ कर रहा हूं पर तब भी कुछ महान लोग नदी को बार-बार गंदा कर रहे हैं। इस नदी को बार-बार साफ करने के वजह से मेरी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और साथ ही मेरे शरीर में कई तरह के स्किन इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। मगर मैं तब भी इन सभी चीजों को नजरअंदाज करके अपने काम को करता रहता हूं। और मुझे यकीन है लोगों की मानसिकता एक दिन में तो नहीं पर एक दिन जरूर बदलेगी। और मुझे लोगों की मानसिकता बदलने में आप लोगों के बहुत ज्यादा साथ की जरूरत है। इसलिए मैं सभी लोगों से बोल रहा हूं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें जिससे की हम अपने हर एक शहर को स्वच्छ बना पाएंगे।’
ग्लूकोज चढ़वाया और फिर काम पर डटे
एक अन्य वीडियो में बिट्टू बताते हैं कि लगातार नदी में सफाई करने के वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई जिसके बाद उन्हें असप्ताल में भर्ती होना पड़ा। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने ग्लूकोज भी चढ़ाया। डॉक्टरों ने उन्हें तीन दिन के लिए आराम करने की सलाह दी थी मगर वे आराम न करके नदी साफ करने निकल गए थे।
लगातार नदी साफ करने के मिशन पर बिट्टू
आपको बता दें कि बिट्टू ने इसी साल जनवरी में अजनार नदी के एक ब्लॉक हो चुके हिस्से की सफाई शुरू की थी। इस दौरान उन्होंने प्लास्टिक, बैग, काई और अन्य तरह का कचरा खुद ही हटाया। इस दौरान दस्ताने और जूते भी पहने मगर कुछ मौकों पर उन्हें नंगे हाथ ही कचरा भी उठाना पड़ा। सफाई का यह काम लगातार जारी और उन्हें कई लोगों से सराहना भी मिली है।
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