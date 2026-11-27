काम की बात: भोपाल-कानपुर कॉरिडोर का 39.57 KM हिस्सा फोरलेन में बनकर तैयार, यात्रियों के बचेंगे 80 मिनट
भोपाल-कानपुर कॉरिडोर का 39.57 किमी हिस्सा फोरलेन में बनकर तैयार हो चुका है। इससे मोहारी-सतई घाट के सफर में 80 मिनट बचेंगे।
भोपाल-कानपुर कॉरिडोर पर मोहारी से सतई घाट के बीच 39.57 किलोमीटर लंबी सड़क को फोरलेन में तैयार हो चुका है। करीब 710 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस मार्ग के शुरू होने से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। पहले पहाड़ी और घाटी वाले इस रास्ते को पार करने में डेढ़ से दो घंटे लगते थे, जबकि अब यह सफर करीब 40 मिनट में पूरा होने का अनुमान है। इससे वाहन चालकों के लगभग 80 मिनट बचेंगे।
बुंदेलखंड के इस मार्ग पर पहले संकरी सड़क, तीखे मोड़ और एस-बेंड होने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। पहाड़ी ढलानों के कारण सामने से आने वाले वाहन भी देर से दिखाई देते थे। भारी वाहनों को निकलने में कठिनाई होती थी और कई बार जाम की स्थिति बन जाती थी। फोरलेन निर्माण के दौरान सड़क का अलाइनमेंट सुधारा गया और पहाड़ियों की कटिंग और घाटी वाले हिस्सों में भराव कर मार्ग को चौड़ा और सुगम बनाया गया है।
उत्तर प्रदेश की किन जगहों तक आसान पहुंच?
मोहारी-सतई घाट मार्ग सागर-छतरपुर-कबरई सड़क का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके तैयार होने से मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का उत्तर प्रदेश के महोबा, बांदा और कानपुर से सड़क संपर्क बेहतर होगा। इससे यात्रियों के साथ मालवाहक वाहनों को भी लाभ मिलेगा।
26 किलोमीटर सर्विस और स्लिप रोड भी
परियोजना के तहत मुख्य सड़क के अलावा 26 किलोमीटर सर्विस और स्लिप रोड बनाई गई हैं। हीरापुर बायपास, एक ट्रक ले-बाय, 19 बस शेल्टर और 22 जंक्शन भी विकसित किए गए हैं। सड़क पर 61 पुलिया, 10 छोटे पुल और तीन बड़े पुल बनाए गए हैं। यातायात की सुविधा के लिए आठ व्हीकुलर अंडरपास, पांच हल्के वाहनों के अंडरपास और एक ओवरपास भी तैयार किया गया है।
जानवरों की सुरक्षा का भी रखा गया है ध्यान
पहाड़ी और वन क्षेत्र से गुजरने के कारण वन्यजीवों की आवाजाही का भी ध्यान रखा गया है। इसके लिए सात एनिमल अंडरपास बनाए गए हैं। पहाड़ी ढलानों से पत्थर और मिट्टी खिसकने की आशंका कम करने के लिए स्लोप स्टेबलाइजेशन किया गया है। इसमें गैबियन वॉल, जियोग्रिड और जल निकासी की बेहतर व्यवस्था की गई है, जिससे बारिश के दौरान मिट्टी के कटाव और भूस्खलन का खतरा कम करने में मदद मिलेगी।
पूरा कॉरिडोर बनने के बाद कितना समय बचेगा
भोपाल-कानपुर कॉरिडोर के अन्य हिस्सों में भी अलग-अलग पैकेज के तहत निर्माण कार्य जारी है। भोपाल से विदिशा, सागर और छतरपुर होते हुए उत्तर प्रदेश सीमा तक सड़क विकसित की जा रही है। कुछ हिस्सों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि बाकी बचे हिस्से पर काम चल रहा है। पूरे कॉरिडोर के तैयार होने के बाद भोपाल से कानपुर की यात्रा का समय मौजूदा 12 से 13 घंटे से घटकर सात से आठ घंटे होने का अनुमान है। इसी तरह सागर से खजुराहो का सफर चार से साढ़े चार घंटे के बजाय दो से ढाई घंटे और सागर से छतरपुर की यात्रा साढ़े तीन से चार घंटे के बजाय डेढ़ से दो घंटे में पूरी हो सकेगी।
समय की बचत के अलावा और क्या फायदे?
बेहतर सड़क संपर्क से खजुराहो, पन्ना टाइगर रिजर्व, ओरछा और भीमकुंड जैसे पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी। बुंदेलखंड के किसानों को कृषि उपज बड़े बाजारों तक पहुंचाने में कम समय लगेगा। साथ ही औद्योगिक सामान और अन्य माल के परिवहन में तेजी आने से स्थानीय व्यापार, पर्यटन, होटल और परिवहन कारोबार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
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