अब मिनटों में ओरछा-चंदेरी का सफर, भोपाल से हेली पर्यटन सेवा शुरू; CM ने दिखाई हरी झंडी
लॉन्च के दौरान सीएम ने कहा कि यह कदम न केवल राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि श्रद्धालुओं और इतिहास प्रेमियों के लिए सफर को सुगम और रोमांचक बनाएगा।
भोपाल से ओरछा-चंदेरी के बीच हेली पर्यटन सेवा शुरू कर दी गई है। रविवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने “पीएमश्री हेली पर्यटन सेवा” के नए सेक्टर का भोपाल-ओरछा-चंदेरी को लॉन्च कर दिया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान यात्रियों को बोर्डिंग पास भी दिए।
इस दौरान उन्होंने कहा कि यह नया सेक्टर भोपाल को ओरछा और चंदेरी से जोड़ते हुए प्रदेश में पर्यटन को नई गति देगा। लॉन्च के दौरान सीएम ने कहा कि यह कदम न केवल राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि श्रद्धालुओं और इतिहास प्रेमियों के लिए सफर को सुगम और रोमांचक बनाएगा।
लॉन्च के दौरान सीएम ने क्या कहा?
सीएम ने कहा ‘आज मध्य प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज हम पर्यटन विभाग के माध्यम से अपने तीसरे सर्किट भोपाल, चंदेरी और ओरछा के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं का शुभारंभ कर रहे हैं। अतीत में, हमने राजा राम की नगरी ओरछा में महत्वपूर्ण निर्माण कार्य किए हैं, जिससे पर्यटकों को कई सुविधाएं और परियोजनाएं मिली हैं, प्रभु के मंदिर की गरिमा बढ़ी है और यह सुनिश्चित हुआ है कि हम सभी ओरछा की अपनी यात्रा का आनंद उठा सकें। इससे समय की बी काफी बचत होगी।’
पहले इन रूट पर हो चुकी लॉन्च
मोहन यादव ने कहा 'एक अन्य सुलभ हवाई मार्ग के माध्यम से, हमने भोपाल से हेलीकॉप्टर सेवा के तीसरे सेक्टर की शुरुआत की है। यह उल्लेखनीय है कि पिछले ही वर्ष हमने इंदौर-उज्जैन सर्किट लॉन्च किया था, जिसमें उज्जैन, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर और ममलेश्वर शामिल थे। बाद में, हमने दूसरे सेक्टर का शुभारंभ किया, जिसमें चित्रकूट, मैहर की माताजी, पचमढ़ी, अमरकंटक और बांधवगढ़, पेंच जैसे कई पर्यटन स्थल शामिल हैं। एविएशन सेक्टर में मध्य प्रदेश काफी आगे बढ़ रहा है। कई सारे राज्य अब हमें फॉलो कर रहे हैं।
कितना देना होगा किराया?
आपको बता दें कि भोपाल से राजा राम की नगरी ओरछा जाने के लिए 6,500 रुपये का किराया निर्धारित किया गया है, जबकि चंदेरी के सफर के लिए 5,500 रुपये देने होंगे।
बेहद खास है ओरछा और चंदेरी
ओरछा (बुंदेलखंड की अयोध्या) अपने राम राजा मंदिर के लिए और चंदेरी अपने ऐतिहासिक किले व साड़ियों के लिए मशहूर है। नई हेलीकॉप्टर सेवाओं से इन क्षेत्रों में पर्यटन बढ़ेगा, जिससे स्थानीय रोजगार और अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ मिलेगा। ‘पीएम श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा’ का संचालन प्रत्येक सेक्टर में सप्ताह में पांच दिन किया जाता है।
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