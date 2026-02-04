Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़भोपालBhopal mobile game addiction claimed another life
गेम ने छीनी एक और जान, तेरहवीं में गए थे पिता; लौटे तो फंदे पर लटका था बेटा

संक्षेप:

राजधानी भोपाल की एक कॉलोनी में सोमवार दोपहर जो हुआ, उसने पूरे शहर को सन्न कर दिया। मोबाइल की एक “गेम” और एक मासूम जिंदगी के बीच की कड़ी अब पुलिस जांच का विषय है लेकिन सवाल वही है: क्या यह सिर्फ एक हादसा है, या किसी खतरनाक डिजिटल जाल का नतीजा?

Feb 04, 2026 02:06 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
पिपलानी थाना क्षेत्र की श्रीराम कॉलोनी, छत्रसाल नगर में रहने वाले 14 वर्षीय छात्र अंश साहू ने अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। आठवीं कक्षा में पढ़ने वाला अंश अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। माता-पिता निजी स्कूल में शिक्षक हैं और घटना के समय पास ही एक रिश्तेदार के तेरहवीं कार्यक्रम में गए हुए थे।

घर लौटने पर जब उन्होंने अंश को फंदे से लटका देखा, तो सब कुछ थम-सा गया। उसे तुरंत इंद्रपुरी के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, लेकिन अंश का मोबाइल फोन पुलिस ने जब्त कर लिया है। फोन का पैटर्न लॉक खुलवाने की प्रक्रिया जारी है, ताकि यह समझा जा सके कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा था।

ब्लू व्हेल का खौफ: प्रतिबंध के बाद भी नए नामों से सक्रिय?

जांच अधिकारियों के मुताबिक, परिजनों ने अंश के ‘ब्लू व्हेल’ जैसे खतरनाक ऑनलाइन गेम खेलने की जानकारी दी है। साइबर विशेषज्ञ बताते हैं कि यह कोई साधारण गेम नहीं, बल्कि एक सुनियोजित मनोवैज्ञानिक जाल है, जो कई दिनों तक खिलाड़ी को डर, अकेलेपन और मानसिक दबाव में जकड़ देता है। विशेषज्ञों का दावा है कि सरकार द्वारा 2017-18 में प्रतिबंध के बावजूद यह गेम अलग-अलग नामों और छिपे हुए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अब भी मौजूद हो सकता है। शुरुआती टास्क मामूली लगते हैं, लेकिन धीरे-धीरे खिलाड़ी को आत्म-नुकसान की ओर धकेला जाता है।

मोबाइल की फॉरेंसिक जांच

पुलिस अब अंश के मोबाइल की फॉरेंसिक जांच कर रही है, ताकि यह साफ हो सके कि उसकी मौत के पीछे कोई ऑनलाइन “हैंडलर” था या नहीं। इस घटना ने एक बार फिर अभिभावकों और समाज के सामने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है - क्या हम बच्चों की डिजिटल दुनिया पर वाकई नजर रख पा रहे हैं, या खतरा हमारी आंखों के सामने चुपचाप पनप रहा है?

रिपोर्ट..हेमंत

आत्महत्या पर चर्चा करना कुछ लोगों के लिए भावनात्मक रूप से कठिन या ट्रिगरिंग हो सकता है। हालांकि, आत्महत्या रोकी जा सकती है। भारत में आत्महत्या रोकथाम के लिए कुछ प्रमुख हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं: सुमैत्री (दिल्ली स्थित): 011-23389090, स्नेहा फाउंडेशन (चेन्नई स्थित): 044-24640050। जरूरत पड़ने पर इन हेल्पलाइन से तुरंत संपर्क करें।

Mohit

Suicide Bhopal News

