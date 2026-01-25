भोपाल: दोस्त के साथ जंगल घूमने गई लड़की से गैंगरेप, बारी-बारी दरिंदगी करते रहे आरोपी; गिरफ्तार

संक्षेप: पुलिस के मुताबिक युवती के साथ 20 जनवरी को गैंगरेप हुआ और उसी रात आरोपियों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज हो गई थी। रेप करने के बाद आरोपी उसे वहीं छोड़कर भाग गए। इसके बाद युवती किसी तरह जंगल के नजदीक मौजूद सड़क तक पहुंचने में कामयाब रही और उसने शोर मचायाजिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी।

भोपाल के सागर जिले के गौरझामर थाना क्षेत्र में एक युवती संग गैंगरेप का मामला सामने आया है। मामला 20 जनवरी का है। युवती का कथित तौर पर गैंगरेप तब किया गया जब वह अपने एक दोस्त के साथ जंगल घूमने गई थी। पीड़िता की उम्र 20 साल के आसपास है। युवती दोस्त संग जंगल में जब एक जगह बैठी हुई थी इसी दौरान दो व्यक्ति जंगल के भीतर से ही उनके पास आए।

पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने इस दौरान युवती के दोस्त को पीटकर भगा दिया और फिर उसे घसीटकर जंगल के भीतर ले गए। इस दौरान युवती चीखती चिल्लाती रही और दोनों आरोपियों ने बारी-बारी से उसका रेप किया।

रेप करने के बाद आरोपी उसे वहीं छोड़कर भाग गए। इसके बाद युवती किसी तरह जंगल के नजदीक मौजूद सड़क तक पहुंचने में कामयाब रही और उसने शोर मचाया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के मुताबिक युवती के साथ 20 जनवरी को गैंगरेप हुआ और उसी रात आरोपियों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज हो गई थी।

कोर्ट में पेश किया गया पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू की। इसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और आगे की जांच जारी है।