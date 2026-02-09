Hindustan Hindi News
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़भोपालAIMIM leader Tauqeer Nizami controversial remark on muslims
'कांग्रेस में जूता चाटने वाले, BJP में जूता खाने वाले मुसलमान...' AIMIM नेता का विवादित बयान

'कांग्रेस में जूता चाटने वाले, BJP में जूता खाने वाले मुसलमान...' AIMIM नेता का विवादित बयान

संक्षेप:

वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि उनका बयान हिंसा को बढ़ावा देने के लिए नहीं बल्कि मुसलमानों को गुलामी से बाहर निकालने की कोशिश है। मैं 'बात' से जूता मारने की बात कह रहा हूं। मुसलमानों को अब जाग जाना चाहिए। आप जूते चाटने वाले और जूते खाने वाले मत बनिए।

Feb 09, 2026 08:46 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) नेता तौकीर निजामी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसकी जमकर चर्चा हो रही है। निजामी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है जिसमें उन्होंने मुसलमानों को लेकर आपत्तिजनक बातें कही हैं। उन्होंने एआईएमआईएम को ही मुसलमानों के हक की एकमात्र जगह बताया। वायरल वीडियो में तौकीर निजामी मुसलमानों को तीन तरह का बता रहे हैं, एक वो जो 'जूते चाटता' है तो दूसरा वो जो कि 'जूते खाता' है जबकि तीसरा मुसलमान वो जो कि 'जूते मारता' है।

वायरल वीडियो में निजामी एक सभा को संबोधित करते हुए मंच से कहते हैं कि निजामी ने मंच से कहा कि कहा कि 'जूते चाटने वाला मुसलमान कांग्रेस में मिलता है, जूते खाने वाला बीजेपी में और जो 'जूता मारना' जानता है, वह सिर्फ मजलिस (ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन) में मिलता है।'

मचा बवाल तो दी सफाई

वहीं वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि उनका बयान हिंसा को बढ़ावा देने के लिए नहीं बल्कि मुसलमानों को गुलामी से बाहर निकालने की कोशिश है। मैं 'बात' से जूता मारने की बात कह रहा हूं। मुसलमानों को अब जाग जाना चाहिए। आप जूते चाटने वाले और जूते खाने वाले मत बनिए।

नए सदस्यों को भोपाल में दी थी बिरयानी की दावत

निजामी इससे पहले साल 2022 में भी चर्चा में आए थे जब उन्होंने विधानसभा चुनाव से एक साल पहले एआईएमआईएम पार्टी में शामिल होने वाले नए सदस्यों को भोपाल में बिरयानी की दावत दी थी। उन्होंने ऐसा करने के पीछे की वजह उचित सम्मान बताया था। उन्होंने कहा था कि हम उन लोगों का स्वागत कर रहे हैं जिन्हें अपनी पार्टियों में उचित सम्मान नहीं मिला, चाहे वह भाजपा हो या कांग्रेस। जब वे हमारी पार्टी में शामिल होने के लिए हमारे कार्यालय आते हैं, तो सम्मान स्वरूप हम उन्हें बिरयानी या नाश्ता खिलाते हैं।

