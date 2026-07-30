किसानों के प्रदर्शन के बीच चलती बस के आगे ढाल बनकर खड़ी हुईं ‘लेडी सिंघम’, VIDEO वायरल
भोपाल में किसानों के प्रदर्शन के दौरान एक महिला पुलिस अधिकारी बस के आगे चट्टान की तरह खड़ी हो गईं। प्रदर्शनकारी बस को आगे की तरफ धकेल रहे थे मगर महिला अधिकारी ने ऐसा नहीं होने दिया।
किसान आंदोलन के दौरान भोपाल में एसीपी (ट्रैफिक) मोनिका शुक्ला एक बस के सामने चट्टान की तरह खड़ी हो गईं जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। मोनिका शुक्ला के साहस की हर कोई तारीफ कर रहा है।
वायरल वीडियो वे एक स्कूल बस के सामने पहले तो डट कर खड़ी हो जाती हैं और जैसे ही बस आगे की ओर उनकी तरफ बढ़ती है तो वे तुरंत दोनों हाथ से बस को रोकने लगती हैं। इसके बाद देखते ही देखते वे बस को रोक भी देती हैं। इस दौरान महिला पुलिस अधिकारी काफी जोश में नजर आती हैं।
बसों के जरिए बैरेकेडिंग की हुई थी
दरअसल किसानों को शहर में आने से रोकने के लिए पुलिस ने सड़क पर स्कूल बसें खड़ी करके बैरेकेडिंग की हुई थी। किसान इन बसों को हटा रहे थे। मोनिका शुक्ला ने जैसे ही यह देखा कि प्रदर्शनकारी खड़ी बस को आगे धकेल रहे हैं तो वे तुरंत चट्टान की तरह बस को रोकने के लिए आगे से खड़ी हो गईं।
वायरल वीडियो पर क्या बोलीं मोनिका शुक्ला?
एनडीटीवी के मुताबिक महिला पुलिस अधिकारी ने बताया कि 'मैं सिर्फ किसानों को शहर में घुसने से रोकने और बस को रोककर अपनी ड्यूटी कर रही थी। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए बसों को खड़ा करके बैरिकेड की एक अतिरिक्त परत बनाई थी। बस को आगे की तरफ आता देख तो मैंने अपनी समझ से काम लिया और उसके सामने खड़ी हो गई, क्योंकि मुझे किसानों को रोकना था।'
मोनिका शुक्ला ने कहा कि उन्होंने जो भी किया उसमें कुछ भी असाधारण नहीं है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के अपने लंबे अनुभव के आधार पर उन्हें पता है कि किसी भी स्थिति से कैसे निपटना है।
महिला अधिकारी ने आगे बताया 'मैंने बस के आगे खड़े होने का फैसला तुरंत लिया ताकि प्रदर्शनकारियों को आगे से बढ़ने से रोका जा सके। मुझे डर नहीं लगा और मुझे जो करना था वहीं किया। प्रदर्शनकारी अपराधी नहीं हैं। वे भी नागरिक हैं जिनकी कुछ मांगें हैं। प्रदर्शन के बीच असामाजिक तत्वों के घुसकर गड़बड़ी करने की संभावना हमेशा बनी रहती है।'
एसीपी मोनिका शुक्ला की गिनती पुलिस विभाग में साहसी अधिकारियों में होती है। उनके बहादुरी के चर्चे अक्सर होते रहते हैं। पुलिस विभाग में उनकी छवि 'लेडी सिंघम' वाली है।
60% मूंग खरीदेगी MP सरकार
मध्यप्रदेश सरकार ने बुधवार को आंदोलनरत किसानों से बातचीत के बाद राज्य के मूंग उत्पादक पात्र किसानों की उपज का 60 प्रतिशत खरीदने करने की घोषणा की, जिसके कुछ देर बाद मुख्यमंत्री आवास से कुछ ही दूरी पर डटे किसानों ने अपना प्रदर्शन खत्म करने की घोषणा कर दी थी।
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