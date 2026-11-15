बाइक की टक्कर से सड़क पर गिरी महिला पत्रकार के सिर पर चढ़ा डंपर, दफ्तर जाते समय मौत
वह बाइक टैक्सी से अपने दफ्तर जा रही थीं। इसी दौरान अचानक एक दूसरी बाइक के सामने आ जाने से बाइक टैक्सी राइडर ने कंट्रोल खो दिया। इससे पीछे बैठी महिला पत्रकार सड़क पर गिर गईं। तभी पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे डंपर ने उन्हें कुचल दिया। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 25 वर्षीय महिला पत्रकार की मौत हो गई। वह बाइक टैक्सी से अपने दफ्तर जा रही थीं। इसी दौरान अचानक एक दूसरी बाइक के सामने आ जाने से बाइक टैक्सी राइडर ने कंट्रोल खो दिया। इससे पीछे बैठी महिला पत्रकार सड़क पर गिर गईं। तभी पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे डंपर ने उन्हें कुचल दिया। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
पत्रकार पर डंपर चढ़ाकर चालक फरार
घटना के बाद बाइक टैक्सी चालक, दूसरी बाइक का सवार और डंपर चालक मौके से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक, मृतका की पहचान सपना कुमारी के रूप में हुई है। वह मूल रूप से बिहार की रहने वाली थीं और भोपाल में एक निजी न्यूज चैनल में पत्रकार के तौर पर काम करती थीं। हादसा रविवार सुबह करीब आठ बजे कमला नगर थाना क्षेत्र के भदभदा चौराहे पर हुआ।
टैक्सी बाइक से जा रहीं थीं ऑफिस
कमला नगर थाना प्रभारी निरुपा पांडेय ने बताया कि सपना कुमारी सुबह बाइक टैक्सी से अपने ऑफिस जा रही थीं। इसी दौरान रास्ते में एक दूसरी मोटरसाइकिल अचानक बाइक टैक्सी के सामने आ गई। इससे बाइक टैक्सी चालक अपना संतुलन खो बैठा और सपना सड़क पर गिर गईं। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक डंपर का पहिया उनके सिर के ऊपर से गुजर गया। गंभीर चोट लगने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद तीनों वाहन चालक मौके से भाग निकले।
पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस अब घटनास्थल और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि हादसे में शामिल बाइक सवारों और डंपर चालक की पहचान की जा सके। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें