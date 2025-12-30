कुत्तों को मीट फेंका, दीवार फांदी और घर से पार कर दिए 18 लाख, भोपाल में पहली बार ऐसी डकैती
मामला भोपाल की पॉश कॉलोनी सूरज नगर का है। एयरपोर्ट रोड पर स्थित इस कॉलोनी में सीनियर एडवोकेट अखिलेश श्रीवास्तव का घर है। वारदात वाले दिन वह अपने परिवार के साथ इंदौर में थे। उन्हें वहां इलाज कराना था। बस इसी का फायदा चोरों ने उठाया।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आधी रात हुई चोरी किसी फिल्मी स्टाइल से कम नहीं है। चोरों रेकी की, वारात वाले दिन कुत्तों को मीट फेंककर उलझाया, दीवार फांदे और घर से कीमती 18 लाख कैश और लाखों की ज्वैलरी लेकर फरार हो गए। जानकारों का कहना है कि घर में ऐसी डकैती पहली बार हुई है। खास बात यह कि समूह में आए चोरों ने घर से चोरी किए कीमती सामान ले जाने के लिए लोडर ट्रक भी लाए थे जिसमें सब भरकर फरार हो गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल है। इस घटना ने पुलिस के भी होश उड़ा दिए हैं।
पूरी घटना समझिए
अब आपको घटना की तह तक ले जाते हैं। मामला भोपाल की पॉश कॉलोनी सूरज नगर का है। एयरपोर्ट रोड पर स्थित इस कॉलोनी में सीनियर एडवोकेट अखिलेश श्रीवास्तव का घर है। वारदात वाले दिन वह अपने परिवार के साथ इंदौर में थे। उन्हें वहां इलाज कराना था। बस इसी का फायदा चोरों ने उठाया। सीसीटीवी फुटेज में जिस तरीके से चोरी को अंजाम दिया गया, उससे तय है कि बदमाशों को घर के बारे में पहले से पता था। इन सबने पहले घर की रेकी भी की थी। उस घर को आसपास कई दिनों तक घूमे और फिर कांड कर दिया।
साथ लाए थे लोडर, पुलिस को भनक नहीं लगी
चोरों की तैयारी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सारा सामान ले जाने के लिए एक लोडर भी मंगवाया था जो घर के बाहर खड़ा था। सभी ने एडवोकेट अखिलेश श्रीवास्तव के घर का कीमती सामान लेकर उसे लोडर में भरा और चले गए। चोरों को यह भी पता था कि इस इलाके में पुलिस की गश्त नहीं रहती है। इसका भी फायदा चोरों को मिला। वारदात करीब रात 1 बजकर 15 मिनट से रात 3 बजकर 45 के बीच हुई है और यह 25-26 दिसंबर की दरम्यानी रात हुई है। पुलिस तमाम पहलुओं और अन्य सीसीटीवी कैमरों को देख रही है।