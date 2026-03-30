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भोपाल में नाइट क्लब के बाहर आधी रात को बवाल, चार लड़कियों में खूब हुई 'ढिशूम-ढिशूम'

Mar 30, 2026 10:23 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
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मध्य प्रदेश के भोपाल में सोमवार सुबह 2 बजे के करीब एक नाइट क्लब के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। इस दौरान शराब के नशे में धुत चार महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई।

भोपाल में नाइट क्लब के बाहर आधी रात को बवाल, चार लड़कियों में खूब हुई 'ढिशूम-ढिशूम'

मध्य प्रदेश के भोपाल में सोमवार सुबह 2 बजे के करीब एक नाइट क्लब के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। इस दौरान शराब के नशे में धुत चार महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई। यह घटना उस इलाके की है, जहां देर रात तक पार्टी चल रही थी। जानकारी क्लब से बाहर निकलते समय किसी बात को लेकर इन महिलाओं में बहस शुरू हुई। धीरे-धीरे बात इतनी बढ़ गई कि चारों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। सड़क के बीचों-बीच हुई इस लड़ाई का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें हंगामे की पूरी तस्वीर साफ दिख रही है।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि चारों लड़कियां एक-दूसरे पर घूंसे बरसा रही हैं, एक-दूसरे के बाल खींच रही हैं और सड़क पर धक्का-मुक्की कर रही हैं।

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एक महिला घायल

वहां मौजूद कुछ लोगों ने बीच-बचाव कर उन्हें शांत कराने की कोशिश भी की, लेकिन वह इतनी गुस्से में थीं कि किसी की सुनने को तैयार नहीं थीं। इस मारपीट के दौरान एक महिला को गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।

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घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक स्थिति शांत हो चुकी थी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, अभी तक दोनों पक्षों में से किसी ने भी शिकायत दर्ज नहीं कराई है, जिसके कारण फिलहाल कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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