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‘अंडकोष के मिलेंगे 6 करोड़ रुपये!’ Reel देखकर BBA छात्र ने नाबालिग का कराया मर्डर, फिर क्या हुआ?

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
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भोपाल से मर्डर का बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां बीबीए छात्र ने चार लड़कों के साथ मिलकर एक नाबालिग लड़के को मरवा दिया। दरअसल, हत्या कराने वाले लड़के ने सोशल मीडिया पर एक रील देखी थी, जिसमें दावा किया गया था कि इंसानी अंडकोष की कीमत 6 करोड़ रुपये होती है। जानिए बाद में क्या हुआ।

‘अंडकोष के मिलेंगे 6 करोड़ रुपये!’ Reel देखकर BBA छात्र ने नाबालिग का कराया मर्डर, फिर क्या हुआ?
‘अंडकोष के मिलेंगे 6 करोड़ रुपये'- Reel देखकर BBA छात्र ने नाबालिग का कराया मर्डर

भोपाल में सोशल मीडिया पर वायरल एक फर्जी दावे ने एक BBA छात्र को ऐसी साजिश रचने के लिए उकसाया, जिसका अंत नाबालिग लड़के की हत्या पर हुआ। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने एक रील देखी, जिसमें इंसान के अंडकोष की कीमत करोड़ों रुपये बताई गई थी। इसी लालच में उसने 4 अन्य लोगों के साथ मिलकर लड़के को निशाना बनाया। हालांकि, हत्या के बाद आरोपियों का 6 करोड़ कमाने का पूरा प्लान तब फेल हो गया, जब उन्हें इस अंग का कोई खरीदार ही नहीं मिला।

Reel देखकर बनाया करोड़ों कमाने का प्लान

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में पुलिस के हवाले से बताया गया है कि मामले का कथित मास्टरमाइंड 20 साल का BBA छात्र जोहेब खान है। उसने खुद को मेडिकल छात्र बताया और अपने साथियों को भरोसा दिलाया कि इंसानी अंडकोष को बेचकर करोड़ों रुपये तक मिल सकते हैं। सोशल मीडिया पर चलने वाले इसी तरह के दावों को आरोपी ने सच मान लिया था। इसी के बाद उसने किशोर लड़कों को निशाना बनाने की योजना बनाई। पुलिस के अनुसार, जोहेब खुद हत्या के वक्त मौके पर मौजूद नहीं था, बल्कि वीडियो कॉल के जरिए साथियों को निर्देश देता रहा।

2 बार की हत्या की कोशिश, लेकिन हुई नाकाम

पुलिस के मुताबिक, गिरोह ने पहली बार एक लड़के को निशाना बनाने की कोशिश की। उसे लड़ाई में मदद करने के बहाने बुलाया गया और इसके बदले 100 रुपये देने का लालच दिया गया, लेकिन वह वहां नहीं पहुंचा। इसके बाद दूसरी कोशिश में आरोपियों ने एक अन्य लड़के को फंसाने की कोशिश की। इस दौरान लड़के ने विरोध किया और वहां से भागने में कामयाब रहा। इस मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया था।

तीसरी कोशिश में नाबालिग लड़के को मार डाला

पुलिस के अनुसार, तीसरी कोशिश 6 अगस्त को की गई। 2 नाबालिग आरोपी 16 साल के स्ट्रीट वेंडर के पास पहुंचे। उसे इकबाल मैदान से यह कहकर अपने साथ ले गए कि पास के खटलापुरा इलाके में एक लड़ाई में मदद करनी है। इसके बाद आरोपी उसे धोबी घाट की ओर ले गए। पुलिस के मुताबिक, वहीं नाबालिग लड़के की हत्या कर दी गई। इसके बाद उसके शरीर को क्षत-विक्षत किया गया। पुलिस ने बताया कि किशोर के शरीर से अंडकोष निकाल लिए गए थे।

झील में मिला शव, टैटू से हुई पहचान

नाबालिग लड़के की सड़ी-गली लाश 10 अगस्त को धोबी घाट के पास लोअर लेक से बरामद की गई। पोस्टमार्टम में उसकी मौत गंभीर चोटों के कारण होने की पुष्टि हुई। शव की पहचान तुरंत नहीं हो सकी थी। पुलिस के मुताबिक, किशोर की मां ने उसके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। करीब पांच दिन बाद शरीर पर बने एक टैटू की मदद से उसकी पहचान की गई।

3 दिन तक अंडकोष अपने पास रखे, नहीं मिला खरीदार

हत्या के बाद आरोपियों को उम्मीद थी कि निकाले गए अंडकोष को बेचकर उन्हें करोड़ों रुपये मिल जाएंगे। लेकिन पुलिस के अनुसार, उन्हें कोई खरीदार ही नहीं मिला। आरोपियों को यह भी नहीं पता था कि मानव शरीर से निकाले गए अंगों को सुरक्षित कैसे रखा जाता है या उसे बेचा कैसे जा सकता है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने कथित तौर पर निकाले गए अंग को करीब 3 दिन तक अपने पास रखा। जब उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला तो उन्होंने उसे भी शव के साथ झील में फेंक दिया था।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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