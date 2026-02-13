Hindustan Hindi News
रेप, वीडियो और धर्म परिवर्तन; भोपाल में 11वीं की छात्रा से दरिंदगी के पीछे बड़ी साजिश, मददगार पुलिसकर्मी भी सस्पेंड

Feb 13, 2026 10:52 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
मध्य प्रदेश के भोपाल से कक्षा 11वीं की एक छात्रा के साथ हुए गैंग रेप के मामले में रूह कंपा देने वाले खुलासे हुए हैं। इस सनसनीखेज वारदात से हर कोई सन्न है।

मध्य प्रदेश के भोपाल से कक्षा 11वीं की एक छात्रा के साथ हुए गैंग रेप के मामले में रूह कंपा देने वाले खुलासे हुए हैं। इस सनसनीखेज वारदात से हर कोई सन्न है। एक नाबालिग को न केवल हवस का शिकार बनाया गया, बल्कि उसे वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर धर्म परिवर्तन के लिए भी मजबूर किया गया। पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी 20 साल का ओसाफ अली खान ने कुछ हफ्ते पहले पहली बार थार गाड़ी में छात्रा के साथ रेप किया था, जिसका वीडियो उसके दोस्त मोहम्मद माज खान ने बाहर से छिपकर बना लिया था।

इसके बाद दरिंदगी का सिलसिला यहीं नहीं थमा। वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करते हुए पीड़िता को चार अलग-अलग लग्जरी कारों में ले जाकर कई बार दुष्कर्म किया गया। जिम संचालक आरोपी माज़ खान ने भी छात्रा को अश्लील संदेश भेजकर प्रताड़ित किया और उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। छात्रा की शिकायत पर 2 फरवरी को मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को पॉक्सो (POCSO) एक्ट, धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम और आईटी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस ने शुक्रवार को बताया, नाबालिग छात्रा के साथ कुछ हफ्ते पहले थार के खानुगांव इलाके में आरोपी ओसफ अली खान ने पहली बार बलात्कार किया था। माज़ ने बाहर से आईफोन का इस्तेमाल करके वीडियो बनाया था। बाद में, ओसफ ने वीडियो का इस्तेमाल करके उसे ब्लैकमेल किया और चार अलग-अलग लग्जरी कारों में कई बार उसके साथ बलात्कार किया। माज़ ने अश्लील संदेश भेजकर भी उसका यौन उत्पीड़न किया। उन्होंने लड़की को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया।

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एक चार सदस्यीय विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया है, जो इस बात की जांच कर रही है कि क्या आरोपियों ने अन्य लड़कियों को भी इसी तरह अपना निशाना बनाया था। जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि आरोपियों ने छात्रा के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची थी।

हेड कॉन्सटेबल सस्पेंड

हैरान करने वाली बात यह है कि कोहेफिजा थाने के एक हेड कांस्टेबल ज्ञानेंद्र द्विवेदी को भी इस मामले में निलंबित किया गया है, जिस पर आरोपी माज़ की मदद करने के लिए 50,000 रुपये लेने का आरोप है। हालांकि पुलिस ने अपराध स्थल से साक्ष्य जुटा लिए हैं, लेकिन वारदात में इस्तेमाल मोबाइल फोन को आरोपियों ने राजस्थान में कहीं फेंक दिया है, जिसकी तलाश जारी है।

लेखक के बारे में

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

