अब सुबह से नहीं चलेगी भोपाल मेट्रो, ट्रिप भी घटाई, शुरू होते ही क्यों बदलनी पड़ी टाइमिंग?

Bhopal Metro Timings: दो हफ्ते पहले शुरू हुई भोपाल मेट्रो के पहले रोज यात्रियों का उत्साह देखने लायक था लेकिन अब यात्रियों की संख्या इतनी घट गई है कि मेट्रो प्रबंधन को समय बदलने के साथ ट्रिप भी घटाना पड़ी है।

Jan 04, 2026 09:33 am ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
भोपाल वालों को लगता है मेट्रो की सेवा भा नहीं रही है। शायद यही वजह है कि भोपाल मेट्रो को अपनी टाइमिंग में बदलाव करना पड़ा है। अब भोपाल मेट्रो सुबह के फेरे नहीं लगाएगी। ये तब है जब इसे शुरु हुए महज कुछ ही दिन हुए हैं। समय बदलने के पीछे यात्रियों का कम सफर करना बताया जा रहा है। अब इसे दोपहर 12 बजे से एम्स भोपाल से चलाया जाएगा।

दो हफ्ते पहले शुरू हुई भोपाल मेट्रो के पहले रोज यात्रियों का उत्साह देखने लायक था लेकिन अब यात्रियों की संख्या इतनी घट गई है कि मेट्रो प्रबंधन को समय बदलने के साथ ट्रिप भी घटाना पड़ी है। भोपाल मेट्रो की ओर से जारी बयान के अनुसार, 5 जनवरी से मेट्रो दोपहर 12 बजे से चलेगी। 21 दिसंबर के यात्रियों के आंकड़े 2.5 लाख थे जो दूसरे ही दिन घटकर 89 हजार रह गया। इसके बाद भी यात्रियों की संख्या बढ़ने के बजाय घटने लगी। सुबह के वक्त भोपाल मेट्रो खाली फेरे लगा रही है।

5 जनवरी से भोपाल मेट्रो दोपहर 12 बजे से एम्स से चलेगी। ट्रेन अलकापुरी स्टेशन, डीआरएम ऑफिस, रानी कमलापति स्टेशन, एमपी नगर, बोर्ड ऑफिस चौराहा और केंद्रीय विद्यालय होते हुए अंतिम स्टेशन सुभाष नगर पहुंचेगी। भोपाल मेट्रो के PRO अरविंद सोनी ने बताया कि हमने मेट्रो की ट्रिप घटाने का भी निर्णय लिया है। 17 ट्रिप से आंकड़ा घटकर 13 कर दिया गया है। अब बड़ा सवाल है कि भोपाल मेट्रो लोगों के रोजमर्रा की जरूरत बन पाएगी या नहीं। बता दें कि भोपाल मेट्रो का 20 दिसंबर 2025 को उद्घाटन हुआ था। उद्घाटन मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर मौजूद थे जिसके बाद 21 दिसंबर से इसे आमजन के लिए खोल दिया गया था।

