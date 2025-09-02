bhopal medical businessmen ed raid at more than 30 places crpf jawans deployed know reason here भोपाल के मेडिकल कारोबारी के यहां ED का छापा, 30 से अधिक ठिकानों पर रेड, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़bhopal medical businessmen ed raid at more than 30 places crpf jawans deployed know reason here

भोपाल के मेडिकल कारोबारी के यहां ED का छापा, 30 से अधिक ठिकानों पर रेड

सुबह करीब 5 बजे आयकर विभाग की टीम पांच गाड़ियों के काफिले के साथ गौतम नगर स्थित साइंस हाउस ग्रुप की बिल्डिंग पहुंची थी। इसके संचालक जितेंद्र तिवारी और सहयोगी रोहित गुप्ता, दिनेश बारोलिया और शिखा राजोरिया से पूछताछ की जा रही है।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, भोपालTue, 2 Sep 2025 12:29 PM
share Share
Follow Us on
भोपाल के मेडिकल कारोबारी के यहां ED का छापा, 30 से अधिक ठिकानों पर रेड

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और मुंबई समेत कई शहरों में आयकर विभाग की टीमों ने एक साथ बड़ी कार्रवाई की। विभाग ने 30 से अधिक ठिकानों पर छापे मारे। कार्रवाई खासतौर पर भोपाल के एमपी नगर स्थित साइंस हाउस मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड (SHMPL) और मेडिकल सर्जिकल कारोबारी राजेश गुप्ता से जुड़े ठिकानों पर केंद्रित रही। छापेमारी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं।

साइंस हाउस मेडिकल के ठिकानों पर छापा

सुबह करीब 5 बजे आयकर विभाग की टीम पांच गाड़ियों के काफिले के साथ गौतम नगर स्थित साइंस हाउस ग्रुप की बिल्डिंग पहुंची थी। इसके संचालक जितेंद्र तिवारी और सहयोगी रोहित गुप्ता, दिनेश बारोलिया और शिखा राजोरिया से पूछताछ की जा रही है। जानकरी के अनुसार, टैक्स चोरी से जुड़े भारी मात्रा में दस्तावेज जब्त किए गए हैं, जिनकी जांच जारी है।

मेडिकल कारोबारी राजेश गुप्ता के घर छापा

आयकर टीम ने भोपाल के लालघाटी पंचवटी पार्क स्थित राजेश गुप्ता के निवास पर भी छापा मारा। घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। गुप्ता मेडिकल सर्जिकल उपकरणों का कारोबार करते हैं और साइंस हाउस से भी जुड़े बताए जाते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक सुबह-सुबह इतनी गाड़ियों और सुरक्षाकर्मियों को देखकर हैरान रह गए। फिलहाल आयकर की टीम बिल्डिंग के भीतर दस्तावेज और रिकॉर्ड की जांच कर रही है। अब तक आधिकारिक रूप से छापामारी की कार्रवाई की पुष्टि नहीं की गई है कि बिल्डिंग में छापा क्यों मारा गया है।

रिपोर्ट- हेमंत

Enforcement Directorate Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|