भोपाल में शादी समारोह के दौरान होटल में भीषण आग, अफरा-तफरी- VIDEO

Feb 16, 2026 10:48 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
भोपाल के एक होटल में सोमवार रात शादी समारोह के दौरान भीषण आग लग गई जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। दमकलकर्मी राहत कार्य में जुटे हैं।

भोपाल के एक होटल में सोमवार रात को भीषण आग लग गई। बताया जाता है कि जिस समय यह घटना हुई उस वक्त शादी शादी समारोह चल रहा था। आग लगने के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंच गईं और राहत-बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। खबर लिखे जाने तक स्थिति को नियंत्रित करने और लोगों को सुरक्षित निकालने के प्रयास जारी थे। घटना की विस्तृत जानकारी का इंतजार है।

