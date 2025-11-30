नाम बदला, जबरदस्ती गोमांस खिलाया; लड़के ने गर्लफ्रेंड के परिवार पर लगाया धर्मांतरण का आरोप
मध्य प्रदेश के भोपाल में जबरन धार्मिक धर्मांतरण का मामला सामने आया है। शुभम गोस्वामी नाम के एक युवक ने आरोप लगाया है कि जब उसके और उसकी प्रेमिका के रिश्ते के बारे में युवती के मुस्लिम परिवार को पता चला, तो उन्होंने उस पर धर्म बदलने का दबाव डाला।
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, 2023 में, उन्होंने कथित तौर पर उसे जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया, उसका नाम शुभम गोस्वामी से बदलकर अमन खान कर दिया और उसे जबरन गोमांस खिलाया और दिन में पाँच बार नमाज़ पढ़ने के लिए मजबूर किया।
गोस्वामी ने आगे आरोप लगाया कि परिवार ने उसके खिलाफ एक झूठा छेड़छाड़ का मामला भी दर्ज कराया, जिसके कारण उसे पांच महीने जेल में रहना पड़ा। जेल से रिहा होने के बाद, पुलिस की कार्यवाही से असंतुष्ट होने पर, उसने सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग की जनसभा में जाकर अपनी आपबीती सुनाई।
मंत्री के हस्तक्षेप के बाद, पुलिस ने मुस्लिम परिवार के तीन सदस्यों के खिलाफ FIR दर्ज की है। मंत्री सारंग ने आश्वासन दिया है कि शुभम गोस्वामी की इच्छा के अनुसार, सभी रीति-रिवाजों का पालन करते हुए उसे वापस उसके मूल धर्म में लाया जाएगा।