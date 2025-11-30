Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Bhopal Man Claim Girlfriend Family forced him to covert changed his name
नाम बदला, जबरदस्ती गोमांस खिलाया; लड़के ने गर्लफ्रेंड के परिवार पर लगाया धर्मांतरण का आरोप

नाम बदला, जबरदस्ती गोमांस खिलाया; लड़के ने गर्लफ्रेंड के परिवार पर लगाया धर्मांतरण का आरोप

संक्षेप:

मध्य प्रदेश के भोपाल में जबरन धार्मिक धर्मांतरण का मामला सामने आया है। शुभम गोस्वामी नाम के एक युवक ने आरोप लगाया है कि जब उसके और उसकी प्रेमिका के रिश्ते के बारे में युवती के मुस्लिम परिवार को पता चला, तो उन्होंने उस पर धर्म बदलने का दबाव डाला।

Sun, 30 Nov 2025 06:01 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश के भोपाल में जबरन धार्मिक धर्मांतरण का मामला सामने आया है। शुभम गोस्वामी नाम के एक युवक ने आरोप लगाया है कि जब उसके और उसकी प्रेमिका के रिश्ते के बारे में युवती के मुस्लिम परिवार को पता चला, तो उन्होंने उस पर धर्म बदलने का दबाव डाला।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, 2023 में, उन्होंने कथित तौर पर उसे जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया, उसका नाम शुभम गोस्वामी से बदलकर अमन खान कर दिया और उसे जबरन गोमांस खिलाया और दिन में पाँच बार नमाज़ पढ़ने के लिए मजबूर किया।

गोस्वामी ने आगे आरोप लगाया कि परिवार ने उसके खिलाफ एक झूठा छेड़छाड़ का मामला भी दर्ज कराया, जिसके कारण उसे पांच महीने जेल में रहना पड़ा। जेल से रिहा होने के बाद, पुलिस की कार्यवाही से असंतुष्ट होने पर, उसने सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग की जनसभा में जाकर अपनी आपबीती सुनाई।

मंत्री के हस्तक्षेप के बाद, पुलिस ने मुस्लिम परिवार के तीन सदस्यों के खिलाफ FIR दर्ज की है। मंत्री सारंग ने आश्वासन दिया है कि शुभम गोस्वामी की इच्छा के अनुसार, सभी रीति-रिवाजों का पालन करते हुए उसे वापस उसके मूल धर्म में लाया जाएगा।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Madhya Pradesh Madhya Pradesh News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|