एंटी नेशनल का कलंक नहीं झेल सकता…; टेरर फंडिंग के झूठे आरोप में वकील ने की आत्महत्या

Wed, 26 Nov 2025 08:52 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, भोपाल
मध्य प्रदेश के भोपाल शहर से 68 साल के सीनियर एडवोकेट शिव कुमार वर्मा द्वारा सोमवार रात आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। ये सुसाइड कथित तौर पर फर्जी टेरर लिंक वाले फोन कॉल आने के बाद हुई घटना बताई जा रही है। यह घटना जहांगीराबाद के बारखेड़ी क्षेत्र की है, जहां वर्मा अपने घर में अकेले रह रहे थे।

जानकारी के मुताबिक, वर्मा की पत्नी दिल्ली में अपनी बेटी के पास थीं, जबकि उनका बेटा पुणे में नौकरी करता है। घटना के समय लगातार फोन पर जवाब न मिलने पर पत्नी ने उसी मकान में रहने वाले किराएदार से संपर्क किया। किराएदार ने कमरे में जाकर देखा तो वर्मा फंदे से लटके मिले। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस को उनके कमरे से हाथ से लिखा एक सुसाइड नोट मिला है। इस नोट ने साइबर ठगों द्वारा की गई मानसिक प्रताड़ना का पूरा सच खोल दिया। सुसाइड नोट में वर्मा ने लिखा कि उन्हें एक अनजान कॉल आया था, जिसमें बताया गया कि उनके नाम से एक HDFC बैंक खाता खोलकर पहलगाम आतंकी हमले के आरोपी असीम जोजी को पैसा भेजा गया है। कॉलर ने दावा किया कि उनका नाम दिल्ली के लाल किले के पास पकड़ी गई एक आतंकी साजिश में सामने आया है।

सुसाइड नोट में लिखा है, “मैं जीवन समाप्त कर रहा हूं। किसी ने मेरे नाम से फर्जी खाता खोलकर आतंकियों को फंड भेजा है। मैं राष्ट्र-विरोधी कहलाने का कलंक नहीं झेल सकता।” नोट में उन्होंने यह भी लिखा कि उन्होंने 41 साल पहले भोपाल गैस त्रासदी के कई पीड़ितों का अंतिम संस्कार किया था।

पुलिस का मानना है कि वर्मा "डिजिटल अरेस्ट" चलाने वाले साइबर ठगों का शिकार बने, जो खुद को केंद्रीय एजेंसियों का अधिकारी बताकर लोगों को मानसिक रूप से बंधक बना लेते हैं। जहांगीराबाद पुलिस के अनुसार, प्राथमिक जांच में यह साफ है कि वर्मा को लगातार धमकी और डराकर निशाना बनाया गया।