भोपाल की बेटी मुस्कान सोनी बनी DSP, चौथे प्रयास में MPPSC में 23वीं रैंक; पिता हैं मैकेनिक

भोपाल की मुस्कान सोनी के पिता पेशे से मैकेनिक हैं। उन्होंने चौथे प्रयास में एमपीपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया 23वीं रैंक और DSP पद पर 10वीं रैंक हासिल की है।

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तानSun, 14 Sep 2025 01:48 PM
भोपाल की बेटी मुस्कान सोनी बनी DSP, चौथे प्रयास में MPPSC में 23वीं रैंक; पिता हैं मैकेनिक

छोटे-से घर में बड़े सपने… यही कहानी है भोपाल के बैरागढ़ की मुस्कान सोनी की। भोपाल की इस बेटी ने मेहनत और जज़्बे के दम पर मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) परीक्षा में ऑल इंडिया 23वीं रैंक और DSP पद पर 10वीं रैंक हासिल की है। मुस्कान के पिता पेशे से मैकेनिक हैं। मुस्कान अब डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनने जा रही है। उनका अगला लक्ष्य UPSC है।

25 वर्षीय मुस्कान के लिए यह सफर इतना आसान नहीं रहा। साधारण परिवार में पली-बढ़ीं मुस्कान के हर खर्च को पिता मोहन सोनी ने बड़ी मुश्किलों और जतन से पूरा किया। खुद आर्थिक संकट से जूझते हुए भी उन्होंने कभी बेटी की पढ़ाई पर आंच नहीं आने दी। पिता ने गर्व से कहा – “उसने हमेशा ईमानदारी से पढ़ाई की और हमने उस पर भरोसा किया। आज वही विश्वास हमें यहां तक लाया है।”

ये भी पढ़ें:भोपाल में गरजे बुलडोजर; लव जिहाद-रेप और ब्लैकमेलिंग के आरोपियों के घर ढहाए

नौकरी के साथ MPPSC की तैयारी

मुस्कान ने भोपाल के MANIT से बीटेक की पढ़ाई की है। कैंपस प्लेसमेंट से गुजरात की एक कंपनी में नौकरी भी मिली, लेकिन जैसे ही उन्होंने MPPSC प्रीलिम्स पास किया, पिता ने उन्हें पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह दी। कुछ महीनों बाद मुस्कान ने नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह सिविल सेवा की तैयारी में जुट गईं।

चौथे प्रयास में सफलता

यह मुस्कान का चौथा प्रयास था। पहली बार 2021 में ही उन्होंने परीक्षा पास कर ली थी और इंदौर में ट्रेनिंग भी शुरू की थी। 2022 और 2023 के नतीजे लंबित हैं, लेकिन 2024 के नतीजों ने उनका नाम टॉपर सूची में दर्ज करा दिया।

मुस्कान की इस सफलता ने न सिर्फ उनके परिवार, बल्कि पूरे भोपाल और आसपास के युवाओं को नई प्रेरणा दी है। वह अपने परिवार की पहली सदस्य हैं जो सरकारी नौकरी में चयनित हुई हैं। मुस्कान कहती हैं कि हमारे परिवार में सरकारी नौकरी एक सपना थी। मैंने वह सपना पूरा किया और अब यह मेरे पूरे परिवार की जीत है।

