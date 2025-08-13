bhopal gas leak reported in govindpura industrial area भोपाल के गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में लीक हुई गैस या कुछ और? कंपनी मालिक ने बताया, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
भोपाल के गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में लीक हुई गैस या कुछ और? कंपनी मालिक ने बताया

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में स्थानीय लोगों ने एक फैक्ट्री से गैस रिसाव की शिकायतें कीं। इसके बाद बचाव टीमें मौके पर पहुंची। हालांकि कंपनी मालिक का कहना है कि गैस लीक नहीं हुई थी। 

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, भोपालWed, 13 Aug 2025 06:25 PM
एमपी की राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में स्थानीय लोगों ने एक फैक्ट्री में बुधवार को गैस रिसाव की शिकायतें की। लोगों ने कहा कि उनको आंखों में जलन महसूस हुई। इसके बाद एसडीएम समेत बचाव टीमें मौके पर पहुंची। आनन-फानन में कथित घटना पर काबू पा लिया गया। हालांकि कंपनी मालिक का कहना है कि गैस लीक नहीं हुई थी। बस एक रॉ मैटेरियल से धुवां निकला था। उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी में वॉटर प्यूरिफिकेशन की टेबलेट बनती हैं।

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, आदिश इंडस्ट्रीज के मालिक राघव गोस्वामी ने बताया कि कोई गैस रिसाव नहीं हुआ था। बस एक पाउडर सुलग गया था। उसमें से धुआं निकला है। यह ठीक वैसा ही था जैसा प्लास्टिक के जलने पर ढेर सारा धुआं निकलता है। हमने एहतियात के तौर पर सभी बचाव एजेंसियों को बुला लिया ताकि आगे यह बढ़ ना पाए। एजेंसियों ने बहुत अच्छा काम किया जिससे आधे घंटे के भीतर स्थिति पर काबू पा लिया गया।

घटना दोपहर 3.30 बजे की बताई जाती है जब जेके रोड स्थित गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में हड़कंप मच गया। आदिश इंडस्ट्रीज के मालिक राघव गोस्वामी ने बताया कि क्लोरीन गैस नहीं निकली थी। यदि क्लोरीन गैस निकलती तो यहां कोई रह ही नहीं पाता। केवल एक पदार्थ में रीसाव हुआ था। चूंकि आज सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक का पॉवर कट था इसलिए फैक्ट्री बंद थी। घटना में किसी तरह की कोई हानि नहीं हुई है।

यह पूछे जाने पर कि यह घटना किसकी लापरवाही से हुई है क्या इस बारें में आप देखेंगे। आदिश इंडस्ट्रीज के मालिक राघव गोस्वामी ने बताया कि हो जाता है। बारिश का सीजन है नमी की वजह से भी चीजें हो जाती हैं। वैसे हम इस बारे में जांच करेंगे। आगे से और एहतियात बरतेंगे। यदि ऐसी घटना होती तो हमारे लिए तो बड़ा नुकसान हो जाता। कितना भंडारण था इस सवाल पर उन्होंने कहा कि केवल 25-30 किलो की बोरियां थीं जिनमें रिएक्शन हुआ। कंपनी में वॉटर प्यूरिफिकेशन की टेबलेट, डिसइंफेक्टेंट बनते हैं।

