भोपाल के गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में लीक हुई गैस या कुछ और? कंपनी मालिक ने बताया

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में स्थानीय लोगों ने एक फैक्ट्री से गैस रिसाव की शिकायतें कीं। इसके बाद बचाव टीमें मौके पर पहुंची। हालांकि कंपनी मालिक का कहना है कि गैस लीक नहीं हुई थी।

एमपी की राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में स्थानीय लोगों ने एक फैक्ट्री में बुधवार को गैस रिसाव की शिकायतें की। लोगों ने कहा कि उनको आंखों में जलन महसूस हुई। इसके बाद एसडीएम समेत बचाव टीमें मौके पर पहुंची। आनन-फानन में कथित घटना पर काबू पा लिया गया। हालांकि कंपनी मालिक का कहना है कि गैस लीक नहीं हुई थी। बस एक रॉ मैटेरियल से धुवां निकला था। उन्होंने यह भी बताया कि कंपनी में वॉटर प्यूरिफिकेशन की टेबलेट बनती हैं।

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, आदिश इंडस्ट्रीज के मालिक राघव गोस्वामी ने बताया कि कोई गैस रिसाव नहीं हुआ था। बस एक पाउडर सुलग गया था। उसमें से धुआं निकला है। यह ठीक वैसा ही था जैसा प्लास्टिक के जलने पर ढेर सारा धुआं निकलता है। हमने एहतियात के तौर पर सभी बचाव एजेंसियों को बुला लिया ताकि आगे यह बढ़ ना पाए। एजेंसियों ने बहुत अच्छा काम किया जिससे आधे घंटे के भीतर स्थिति पर काबू पा लिया गया।

घटना दोपहर 3.30 बजे की बताई जाती है जब जेके रोड स्थित गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में हड़कंप मच गया। आदिश इंडस्ट्रीज के मालिक राघव गोस्वामी ने बताया कि क्लोरीन गैस नहीं निकली थी। यदि क्लोरीन गैस निकलती तो यहां कोई रह ही नहीं पाता। केवल एक पदार्थ में रीसाव हुआ था। चूंकि आज सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक का पॉवर कट था इसलिए फैक्ट्री बंद थी। घटना में किसी तरह की कोई हानि नहीं हुई है।