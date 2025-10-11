भोपाल में पुलिस की बर्बरता! 22 साल के छात्र को पीट-पीटकर मार डाला; VIDEO

मध्य प्रदेश के भोपाल में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां 22 साल के एक इंजीनियरिंग छात्र को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि मृतक छात्र उदित भोपाल टीआईटी कॉलेज में बीटेक का छात्र था। पुलिसवालों की पिटाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दो पुलिसवाले छात्र की पिटाई कर रहे हैं। इसमें से एक ने छात्र को पकड़ा हुआ है, जबकि दूसरा पीट रहा है।

दोस्त ने बताया कि बताया कि झड़प के बाद घायल अवस्ता में उदित ने बताया कि पुलिसवाले उससे 10 हजार रुपए मांग रहे थे। इस दौरान दोस्तों ने पुलिसवालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मारते रहे। दोस्त ने बताया कि सबने मिलकर उदित को कार में बैठाया तो उदित ने एसी चालू करने और पानी पिलाने के लिए कहा। दोस्तों ने बताया कि उदित ने किसी तरह के दर्द की शिकायत नहीं की, लेकिन उसे लगातार दो-तीन बार उल्टी हुई। इसके बाद उसका हाथ लड़खड़ा गया। दोस्तों ने नब्ज चेक की तो नब्ज नहीं मिली। इसके बाद उदित को एम्स ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।इस मामले की जानकारी देते हुए उदित के दोस्तों ने बताया कि गुरुवार रात को इंद्रपुरी में एक पार्टी में शामिल होने गए थे। दोस्तों के अनुसार, रात को करीब डेढ़ बजे उदित उन्हें छोड़ने जा रहा था। उन्हें छोड़ने जाने के दौरान उदित को दो पुलिसवाले दिखे तो उसने उनसे बचने के लिए अपनी गाड़ी एक गली में मोड़ ली। इसके बाद पुलिसवालों ने उसका पीछा किया और पकड़ लिया। इसके बाद पुलिसवालों और उदित के बीच झड़प की आवाजें आईं। आवाज सुनकर जब दोस्त वहां पहुंचे तो देखा कि उदित की शर्ट फटी हुई है और उसके शरीर पर कई निशान बने हुए हैं। दोस्तों ने बताया कि उदित के सिर में भी चोट लगी थी।