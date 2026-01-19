Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Bhopal Elderly man's body lay crushed in lift for ten days discovered after foul smell
भोपाल: 10 दिन तक लिफ्ट में कुचलता रहा बुजुर्ग का शव, दुर्गंध आई तो चला पता; मौत

भोपाल: 10 दिन तक लिफ्ट में कुचलता रहा बुजुर्ग का शव, दुर्गंध आई तो चला पता; मौत

संक्षेप:

लिफ्ट के दरवाजे तो खुल जाते हैं मगर लिफ्ट होती नहीं। परिवार का आरोप है कि लिफ्ट की मेंटेनेंस और सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया। परिवार का कहना है कि अगर समय रहते लिफ्ट को ठीक कर लिया होता तो ये हादसा नहीं होता।

Jan 19, 2026 04:26 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भोपाल की एक प्रीमियम रेजिडेंशियल सोसाइटी की लिफ्ट के डक्ट में फंसकर एक 77 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। हैरानी की बात ये है कि 10 दिनों तक किसी को उनके लिफ्ट में फंसे होने की भनक तक नहीं लग सकी। परिवार और पुलिस बुजुर्ग को लापता समझ बैठ सोसाइटी के बाहर खोज रहे थे। ये रूह कंपा देने वाला मामला होशंगाबाद रोड स्थित ' चिनार ड्रीम सिटी ' का है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दरअसल बुजुर्ग का शव लिफ्ट डक्ट में मिला है। यानी बीते 10 दिनों से बुजुर्ग का शव लिफ्ट ऊपर-नीचे होने पर कुचलता चला जा रहा था। मृतक की पहचान प्रीतम गिरी गोस्वामी में हुई है। वे फ्लैट नंबर D-304 में बेटे संग रह रहे थे। वे 7 जनवरी को धूप में बैठने के लिए अपने अपार्टमेंट से बाहर निकले तो फिर वापस नहीं लौटे। इसके बाद परिवार ने उन्हें ढूंढने की काफी कोशिश की मगर जब वे नहीं मिले तो मिसरोद थाने में एफआईआर दर्ज करवाई।

तीसरी मंजिल से लिफ्ट डक्ट में गिरे

एक हफ्ते से ज्यादा समय तक पुलिस और परिजनों ने उनकी तलाश की, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे लिफ्ट में फंसे हुए थे। जब सोसाइटी में रहने वाले लोगों को लिफ्ट से तेज दुर्गंध आने लगी तो फिर सच्चाई सामने आई। इसके बाद लिफ्ट टेक्नीशियन को बुलाया गया तो शव अंदर ही लिफ्ट डक्ट में पड़ा हुआ था। परिवार का कहना है कि वे तीसरी मंजिल से लिफ्ट डक्ट में गिरे।

ये भी पढ़ें:एक कॉल और भोपाल से राजस्थान पहुंचा प्रेमी, परिजनों ने बंधक बना पिलाई पेशाब!
ये भी पढ़ें:मदरसे के पास गाड़ी खड़ी की, छात्रा और दोस्त को रॉड-बेल्ट से पीटा, भोपाल में बवाल
ये भी पढ़ें:भोपाल गैस त्रासदी: फैक्ट्री की साइट पर मेमोरियल बनाने की तैयारी, CM ने किया दौरा

सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हुआ

सोसाइटी में रह रहे लोगों का कहना है कि लिफ्ट के दरवाजे तो खुल जाते हैं मगर लिफ्ट होती नहीं। परिवार का आरोप है कि लिफ्ट की मेंटेनेंस और सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया। परिवार का कहना है कि अगर समय रहते लिफ्ट को ठीक कर लिया होता तो ये हादसा नहीं होता। वहीं पुलिस इस मामले में अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की जांच करेगी।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
Madhya Pradesh Bhopal News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ , CBSE Board Result, MP Board 10th result, MP Board 12th result अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर|