भोपाल: 10 दिन तक लिफ्ट में कुचलता रहा बुजुर्ग का शव, दुर्गंध आई तो चला पता; मौत

संक्षेप: लिफ्ट के दरवाजे तो खुल जाते हैं मगर लिफ्ट होती नहीं। परिवार का आरोप है कि लिफ्ट की मेंटेनेंस और सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया। परिवार का कहना है कि अगर समय रहते लिफ्ट को ठीक कर लिया होता तो ये हादसा नहीं होता।

भोपाल की एक प्रीमियम रेजिडेंशियल सोसाइटी की लिफ्ट के डक्ट में फंसकर एक 77 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। हैरानी की बात ये है कि 10 दिनों तक किसी को उनके लिफ्ट में फंसे होने की भनक तक नहीं लग सकी। परिवार और पुलिस बुजुर्ग को लापता समझ बैठ सोसाइटी के बाहर खोज रहे थे। ये रूह कंपा देने वाला मामला होशंगाबाद रोड स्थित ' चिनार ड्रीम सिटी ' का है।

दरअसल बुजुर्ग का शव लिफ्ट डक्ट में मिला है। यानी बीते 10 दिनों से बुजुर्ग का शव लिफ्ट ऊपर-नीचे होने पर कुचलता चला जा रहा था। मृतक की पहचान प्रीतम गिरी गोस्वामी में हुई है। वे फ्लैट नंबर D-304 में बेटे संग रह रहे थे। वे 7 जनवरी को धूप में बैठने के लिए अपने अपार्टमेंट से बाहर निकले तो फिर वापस नहीं लौटे। इसके बाद परिवार ने उन्हें ढूंढने की काफी कोशिश की मगर जब वे नहीं मिले तो मिसरोद थाने में एफआईआर दर्ज करवाई।

तीसरी मंजिल से लिफ्ट डक्ट में गिरे एक हफ्ते से ज्यादा समय तक पुलिस और परिजनों ने उनकी तलाश की, उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वे लिफ्ट में फंसे हुए थे। जब सोसाइटी में रहने वाले लोगों को लिफ्ट से तेज दुर्गंध आने लगी तो फिर सच्चाई सामने आई। इसके बाद लिफ्ट टेक्नीशियन को बुलाया गया तो शव अंदर ही लिफ्ट डक्ट में पड़ा हुआ था। परिवार का कहना है कि वे तीसरी मंजिल से लिफ्ट डक्ट में गिरे।