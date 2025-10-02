bhopal dussehra ravan effigy burnt early morning miscreants new effigy prepared शाम की जगह सुबह ही कर दिया रावण दहन, भोपाल में नशेड़ियों ने गजब कांड कर दिया!, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
शाम की जगह सुबह ही कर दिया रावण दहन, भोपाल में नशेड़ियों ने गजब कांड कर दिया!

भोपाल के बाग मुगालिया ग्राउंड पर दशहरे के मुख्य आयोजन से पहले सुबह करीब 6 बजे कुछ कार सवार नशेड़ी युवक-युवतियों ने रावण के विशाल पुतले में आग लगा दी और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद समिति ने नया पुतला तैयार कर लिया है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, भोपालThu, 2 Oct 2025 02:00 PM
पूरे देश में दशहरे की धूम मची हुई है। अलग-अलग शहरों में रावण दहन की तैयारी पूरी हो चुकी है। लेकिन मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां शाम की बजाय सुबह-सुबह रावण का पुतला धू-धू से जल उठा। ये रावण दहन भगवान राम ने नहीं बल्कि कुछ नशेड़ी युवाओं ने कर दिया। ये लोग रावण के पुतले में आग लगाकर मौके से भाग गए। वहीं देखते ही देखते रावण का पूरा पुतला जल गया।

सुबह-सुबह हो गया रावण दहन

जानकारी के अनुसार, भोपाल के बाग मुगालिया ग्राउंड पर दशहरा उत्सव समिति ने रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के विशालकाय पुतलों को खूब सज-धज कर तैयार किया था। शाम को भव्य रामलीला के बाद प्रदोष काल में रावण दहन का प्लान था, जैसा कि हर साल होता है। लेकिन सुबह करीब 6 बजे, जब शहर अभी नींद से जाग ही रहा था, एक कार सवार कुछ अज्ञात युवक-युवतियां ग्राउंड पर पहुंचे। नशे की धुन में झूमते हुए उन्होंने रावण के पुतले में पटाखे ठूंसकर आग लगा दी और हंसते-खेलते फरार हो गए।

घटना की सूचना मिलते ही बाग पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आसपास के गवाहों से पूछताछ जारी है। फिलहाल, शाम का मुख्य आयोजन रद्द नहीं हुआ है। समिति ने नया पुतला तैयार कर लिया।

वहीं रावण दहन का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई । कोई बोल रहा है 'रावण ने लॉकडाउन तोड़ दिया', तो कोई 'अर्ली चेक-आउट' का टैग दे रहा है।

