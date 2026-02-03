भोपाल कोर्ट में रेपिस्ट को वकीलों ने घेरकर पीटा, आरोपी ने 11वीं छात्रा से जबरन कलमा भी पढ़वाया

संक्षेप: मंगलवार को भोपाल कोर्ट परिसर में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब 11वीं की छात्रा से रेप, ब्लैकमेलिंग के आरोपी को वकीलों ने घेरकर पीट दिया। आरोपी खान पर पीड़िता से जबरन कलमा पढ़वाने का भी आरोप है।

भोपाल जिला कोर्ट परिसर में मंगलवार को उस वक्त हंगामा हो गया, जब नाबालिग छात्रा से रेप, ब्लैकमेल और जबरन नमाज पढ़वाने के आरोपी की वकीलों ने बुरी तरह पिटाई कर दी। आरोपी की पहचान ओसाफ अली खान के रूप में बताई गई है। रेप के आरोपी को कोर्ट परिसर में जब पुलिस टीम पेशी के लिए लेकर पहुंची तो वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा। पुलिस ने आरोपियों को बचाने की कई कोशिश की, लेकिन वकीलों ने आरोपी को घेरकर लात-घूंसे जड़ दिए। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, आरोपी को कोर्ट लाया ही गया था कि वकीलों के एक ग्रुप ने उसे पहचान लिया। "ऐसे घिनौने अपराधी को सजा दो!" चिल्लाते हुए उन्होंने आरोपी पर हमला बोल दिया। कोर्ट परिसर में शोर-शराबा और धक्कामुक्की का माहौल बन गया। कुछ देर के लिए अदालती परिसर में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने बल प्रयोग कर आरोपी को भीड़ से खींचा और सुरक्षित बाहर निकाला। कोहेफिजा थाना प्रभारी (एसएचओ) कृष्ण गोपाल शुक्ला ने बताया कि आरोपी को सोमवार रात गिरफ्तार किया गया था। अब उसका मोबाइल फोन जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है।

दोस्ती से रेप तक का सिलसिला यह मामला भोपाल के शाहपुरा इलाके के एक नामी स्कूल से जुड़ा है, जहां 11वीं कक्षा की एक छात्रा पढ़ती है। आरोपी खान पीड़िता की सहेली से मिलने स्कूल के आसपास अक्सर घूमता रहता था। इसी सहेली के जरिए वह पीड़िता से दोस्ती करने में कामयाब हो गया। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि पिछले साल जुलाई में आरोपी ने छात्रा को "भोपाल घुमाने" के बहाने बुलाया। वह उसे खानूगांव के एक सुनसान इलाके में ले गया, जहां कार के अंदर उसने नाबालिग के साथ रेप कर डाला। विरोध करने पर आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसे चुप करा दिया।

1 लाख की डिमांड की रेप के दौरान आरोपी ने चुपके से पीड़िता का आपत्तिजनक वीडियो बना लिया। बाद में इसी वीडियो को हथियार बनाकर उसने छात्रा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर एक लाख रुपये की मांग की। बदनामी के डर से डरी हुई छात्रा ने कर्ज लेकर 40000 रुपये का इंतजाम किया और आरोपी को दे दिए। लेकिन लालच अभी थमा नहीं। पैसे लेने के बाद भी आरोपी बार-बार रेप का दबाव बनाता रहा।

जबरन कुरान की आयतें पढ़वाई इतना ही नहीं, उसने पीड़िता पर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला और जबरन कई बार इस्लामिक प्रार्थनाएं (कुरान की आयतें पढ़ना जैसी नमाज) करवाईं। जब छात्रा ने तंग आकर उसे फोन और सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया, तो आरोपी ने नए नंबरों से परेशान करना जारी रखा। आखिरकार, गुस्साए आरोपी ने वीडियो पीड़िता के दोस्तों को दिखा दिया।