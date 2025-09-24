Bhopal Couple Seeks Divorce Over Pet Feud Dog vs Cat Clash Ends Marriage पति को छोड़ दूंगी बिल्ली को नहीं... तलाक की अर्जी पर हाई कोर्ट में बोली पत्नी, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
पति को छोड़ दूंगी बिल्ली को नहीं... तलाक की अर्जी पर हाई कोर्ट में बोली पत्नी

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पति-पत्नी के बीच पालतू जानवरों को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि वे तलाक लेने के लिए कोर्ट पहुंच गए हैं।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, भोपालWed, 24 Sep 2025 07:44 AM
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक अनोखा तलाक का मामला सामने आया है, जहां पति-पत्नी के बीच पालतू जानवरों की वजह से रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया है। शादी के महज 9 महीने बाद ही दंपती ने तलाक के लिए आवेदन दे दिया है। इस अनोखे मामले की वजह है पति का कुत्ता और पत्नी की बिल्ली, जिनके बीच का झगड़ा अब कोर्ट तक जा पहुंचा है।

पत्नी का आरोप, कुत्ता करता है बिल्ली को परेशान

पत्नी का कहना है कि पति का कुत्ता उनकी प्यारी बिल्ली को बार-बार परेशान करता है। इतना ही नहीं, कुत्ते ने कई बार बिल्ली पर हमला भी किया, जिससे घर में तनाव का माहौल बन गया है। पत्नी का आरोप है कि पति अपने कुत्ते को नियंत्रित करने में नाकाम रहे हैं, जिसके चलते उनकी बिल्ली असुरक्षित महसूस करती है।

पति की दलील, पहले ही दी थी चेतावनी

दूसरी ओर, पति का कहना है कि शादी से पहले ही उन्होंने पत्नी को साफ बता दिया था कि सभी पालतू जानवरों को एक साथ रखना मुश्किल होगा। पति के मुताबिक, उनके घर में पहले से एक कुत्ता और मछलियां हैं, जिन्हें पत्नी की बिल्ली परेशान करती है। पति का दावा है कि पत्नी ने उनकी बात को अनसुना कर मायके से अपनी बिल्ली ला लिया, जो अब घर में रखी मछलियों के एक्वेरियम के आसपास मंडराती रहती है।

पालतू जानवर बने घरेलू कलह की वजह

यह मामला भोपाल के पारिवारिक कोर्ट में पहुंच चुका है, जहां दोनों पक्ष अपनी-अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि पालतू जानवरों को लेकर पति-पत्नी के बीच असहमति कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस तरह तलाक तक पहुंचने का मामला बेहद असामान्य है। अब कोर्ट इस अनोखे मामले में क्या फैसला सुनाता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं।

