भोपाल गोमांस केस: कांग्रेस बोली- गोहत्या बर्दाश्त नहीं; पकड़ा गया था 26 टन मांस

संक्षेप: 15-16 दिसंबर की रात बैतूल के रास्ते भोपाल भेजे जा रहे दो कंटेनर हिंदू संगठनों ने पकड़े थे। इसके बाद पुलिस जांच में 26 टन मांस मिला था। ये मांस भोपाल नगर निगम के अत्याधुनिक स्लॉटर हाउस की गाड़ी से जब्त हुआ था।

भोपाल में जिंसी स्लॉटर हाउस (बूचड़खाना) को लेकर उपजे विवाद के बाद कांग्रेस मोहन यादव सरकार पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य में हो रही गोहत्या पर मोहन यादव सरकार पर तीखा प्रहार किया है। पटवारी ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि 'मुख्यमंत्री मोहन यादव हर बड़े मंच से अभिनंदन करवाते थे कि मध्य प्रदेश में गोहत्या और गोमांस का कारोबार सालों से बंद है। लेकिन कल भोपाल नगर निगम के ही स्लॉटर हाउस में गोहत्या के कारोबार की पुष्टि हुई, जहां से देश-विदेश में गोमांस का अवैध व्यापार चल रहा है।'

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने ट्वीट में आगे कहा ‘पहले मुख्यमंत्री ने गोमांस को टैक्स फ्री किया, और अब राजधानी में ही भाजपा के नगर निगम द्वारा संचालित स्लॉटर हाउस में गोमांस का कारोबार फल फूल रहा है। इवेंट प्रेमी मुख्यमंत्री मोहन यादव गोमाता को रोटी खिलाकर रील तो बनवा लेते हैं, लेकिन उन्हीं की सरकार के संरक्षण में गोहत्या हो रही है। अब इन नकली गोभक्तों को कांग्रेस असली सबक सिखाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए, गोमाता की इस तरह हत्या बर्दाश्त नहीं करेंगे।’

क्या है मामला? दरअसल 15-16 दिसंबर की रात बैतूल के रास्ते भोपाल भेजे जा रहे दो कंटेनर हिंदू संगठनों ने पकड़े थे। इसके बाद पुलिस जांच में 26 टन मांस मिला था। ये मांस भोपाल नगर निगम के अत्याधुनिक स्लॉटर हाउस की गाड़ी से जब्त हुआ था। हिंदू संगठनों ने गाड़ी को जहांगीराबाद पुलिस को सौंप दिया था। इसके बाद मांस के सैंपल को मथुरा (उत्तर प्रदेश) के पशु चिकित्सा महाविद्यालय में फोरेंसिक जांच के लिए भेजा दिया गया था जहां से पुष्टि हुई कि मांस गाय का है, जो कानून के तहत प्रतिबंधित है। आपको बता दें कि इस स्लॉटर हाउस के आधुनिकीकरण पर नगर निगम ने हाल ही में 35 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। हिंदू संगठनों का कहना है कि यहां से गोमांस की बिक्री और तस्करी का काम किया जा रहा है।