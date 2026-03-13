Hindustan Hindi News
कस्टडी में करा दो फेरे; बीच मंडप से दूल्हा गिरफ्तार, तो गुहार लेकर थाने पहुंच गई दुल्हन

Mar 13, 2026 03:27 pm IST
मध्य प्रदेश के भोपाल से हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहां एक गैंगस्टर की होने वाली पत्नी उसे दो घंटे की रिहा करने की मांग को लेकर थाने पहुंच गई। बताया जा रहा है कि पुलिस आरोपी को शादी की बीच रस्मों से उठाकर ले गई थी जिसके बाद उसकी होने वाली दुल्हन थाने पहुंच गई।

मध्य प्रदेश के भोपाल से हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहां एक गैंगस्टर की होने वाली पत्नी उसे दो घंटे की रिहा करने की मांग को लेकर थाने पहुंच गई। बताया जा रहा है कि पुलिस आरोपी को शादी की बीच रस्मों से उठाकर ले गई थी जिसके बाद उसकी होने वाली दुल्हन थाने पहुंच गई और गैंगस्टर को दो घंटे के लिए रिहा करने की मांग कर दी। उसने कहा, अगर ऐसा मुमकिन नहीं हो तो कस्टडी में ही उसके फेरे करवा दिए जाएं।

गैंगस्टर की पहचान आकाश उर्फ भूरा हड्डी के तौर पर हुई है जो इल्लीगल गैंग का सरगना बताया जा रहा है। उसकी शादी बुधवार दोपहर को होनी थी लेकिन पुलिस ने उससे पहले ही उसे मंडप से गिरफ्तार कर लिया और उसके साथियों को भी पकड़ लिया। उस पर कई लोगों को हनी ट्रैप में भी फंसाने का आरोप है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिर वह पिछवे 7-8 सालों से सक्रिय है और कुछ दिनों पहले जमानत बाहर आया था। बताया जा रहा है कि उसकी होने वाली दुल्हन को आकाश के अपराधों की कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि अभी भी वह शादी कराने की मांग पर अड़ी हुई है।

ये पूरा मामला एक पूजारी की किडनैपिंग से जुड़ा हुआ है. आरोपी आकास ने कुछ दिनों पहले एक पुजारी को किडनैप किया था। उसके साथ मारपीट भी की गई। इसक बाद पुजारी से किस्तों में पैसे देने की बात कही गई और पहली किस्त 50 हजार रुपए मिलने के बाद पुजारी को छोड़ दिया गया। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि शादी के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए किडनैपिंग का पूरा प्लान बनाया गया था।

