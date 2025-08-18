Bhopal aishbagh alleged beef cow meat found inside auto in quintals bajrang dal protest accused arrested all updates भोपाल में ऑटो के अंदर मिला कई किलो गोमांस! सड़क पर उतरा बजरंग दल, मचा बवाल, Madhya-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Bhopal aishbagh alleged beef cow meat found inside auto in quintals bajrang dal protest accused arrested all updates

भोपाल में ऑटो के अंदर मिला कई किलो गोमांस! सड़क पर उतरा बजरंग दल, मचा बवाल

दरअसल भोपाल के ऐशबाग इलाके में दावा किया गया कि यहां एक ऑटो में क्विंटल भर गोमांस मिला है। खबर आग की तरह फैल गई और गुस्साए बजरंग दल ने सड़क पर हंगामा करना शुरू कर दिया। विश्व हिंदू परिषद के सदस्य विष्णु शर्मा ने कहा कि आज यहां क्विंटल भर गोमांस मिला है। हम प्रशासन से कार्रवाई की मांग करते हैं।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, भोपालMon, 18 Aug 2025 02:32 PM
भोपाल के ऐशबाग में एक ऑटो के अंदर क्विंटलों गोमांस पाए जाने के दावे के बीच बवाल मच गया है। इसके विरोध में बजरंग दल सड़कों पर उतर आया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। भोपाल में प्रदर्शन कर रहे बजरंग दल के कार्यकर्ता ने मोहन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राजधानी भोपाल लव जिहाद के साथ गोकशी की भी राजधानी बन चुका है।

दरअसल भोपाल के ऐशबाग इलाके में दावा किया गया कि यहां एक ऑटो में क्विंटल भर गोमांस मिला है। खबर आग की तरह फैल गई और गुस्साए बजरंग दल ने सड़क पर हंगामा करना शुरू कर दिया। विश्व हिंदू परिषद के सदस्य विष्णु शर्मा ने कहा कि आज यहां क्विंटल भर गोमांस मिला है। हम प्रशासन से कार्रवाई की मांग करते हैं। उन्होंने हमें बताया है कि अवैध कत्लखाने (slaughterhouse) को गिरा दिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि एमपी की राजधानी गोकशी की राजधानी बन गई है।

पुलिस ने भी इस मामले पर अपना बयान दिया है। एसीपी बिट्टू शर्मा ने कहा, "आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर डेयरी यूनिट अवैध पाई जाती है, तो उसे तोड़ दिया जाएगा। आगे की जांच जारी है और इस मामले में 'गौ अधिनियम' के तहत कार्रवाई की गई है।"

